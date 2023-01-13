Геоаналитика: Аналитика МТС: жители России стали намного реже ездить за границу

13.01.2023, MForum.ru

К такому выводу несложно прийти, знакомясь с результатами анализа обезличенных данных абонентов МТС в период новогодних каникул. По данным оператора, количество выезжавших из России снизилось на 33% год к году. Изменился и список основных направлений, куда ездят из России.

Ренкинг Топ-10 стран выглядят так:

• Беларусь — 29%

• Казахстан — 12%

• Турция — 10%

• ОАЭ — 7%

• Египет — 5%

• Грузия — 5%

• Армения — 4%

• Таиланд — 3%

• Узбекистан — 2%

• Азербайджан — 2%

Трафик в Беларусь практически удвоился, вырос с 16% до 29%. Вдвое вырос и трафик в Казахстан - с 6% годом ранее до 12%. И только Турция удержала свое третье место по популярности примерно с тем же показателем, каждый десятый любитель зарубежного отдыха в новогодние праздники направлялся именно в Турцию.

В 4 раза вырос объем выездов в Таиланд.

В целом лишь 4% турпотока - это зарубежные поездки, 96% передвижений - поездки по стране. Такой тренд на замыкание туризма внутри страны представляется мне весьма печальным, исторически самоизоляция не приводит к хорошим последствиям.

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