IT. Геоинформационные системы: МТС поможет решить проблемы опустынивания и засухи в России

30.01.2023, MForum.ru

МТС сообщает, что развернула в Волгограде ПАК для Федерального научного центра агроэкологии РАН. Решение МТС ускорило процесс обработки данных о состоянии природных сообществ в 13 регионах России, а также позволяет давать рекомендации для эффективной борьбы с экологическими проблемами, в том числе - с опустыниванием и засухой.

В интересах заказчика создан ИТ-комплекс, включающий сервера и другое оборудование, на которых основано более 100 нейросетей и систем ИИ. Комплекс непрерывно получает, хранит и обрабатывает информацию об изменениях в природных экосистемах, поступающую со спутников и касающуюся 30 субъектов РФ, в том числе Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, республик Дагестан, Татарстан, Хакасия, Бурятия, а также Ставропольского и Красноярского края. Оборудование МТС позволяет ускорить обработку информации о состоянии природных сообществ, обобщить и сохранить данные полевых исследований, полученных в ходе экспедиционных работ.

«Мы видим, что в решении природоохранных задач научное сообщество все чаще обращается к ИТ-решениям, которые кардинально меняют продуктивность привычных процессов. Экосистема МТС обладает экспертизой и широким портфолио цифровых решений для решения экологических задач, такие технологии как искусственный интеллект, облачные вычисления, интеллектуальное видеонаблюдение, геоаналитика помогают повышать эффективность научного процесса, а значит, повышают скорость и качество решения социально важных проблем», — отмечает руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

«Оборудование позволило в несколько раз ускорить процесс обобщения и хранения информации, изучения факторов, оказывающих влияние на деградацию земель. Наш центр проводит регулярные исследования в области агроэкологии уже более 90 лет. Однако, стремительное увеличение количества информации поставило вопрос о необходимости использования инноваций для более эффективной работы. Главной задачей геоинформационной системы опустынивания и его мониторинга с использованием технологий и возможностей МТС является мониторинг процессов опустынивания и прогнозирование развития ситуации с дальнейшим возвращением деградированных земель в эксплуатацию. Программно-аппаратный комплекс мы также используем и для реализации проекта защиты малых рек. В будущем планируем расширение нашей инфраструктуры от МТС», — рассказывает доктор сельскохозяйственных наук, профессор, директор Федерального научного центра агроэкологии РАН Александр Беляев.

МТС в конце 2022 года запустила также комплексный проект по борьбе с опустыниванием и пыльными бурями в Астраханской области. В его рамках волонтеры компании вместе с научным сообществом высадили более 4000 кустарников джузгуна и других засухоустойчивых растений в Астраханской области.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС геоинформационные системы IT информационные технологии