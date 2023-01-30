IT. Геоинформационные системы: МТС поможет решить проблемы опустынивания и засухи в России

MForum.ru
30.01.2023,
МТС сообщает, что развернула в Волгограде ПАК для Федерального научного центра агроэкологии РАН. Решение МТС ускорило процесс обработки данных о состоянии природных сообществ в 13 регионах России, а также позволяет давать рекомендации для эффективной борьбы с экологическими проблемами, в том числе - с опустыниванием и засухой.
В интересах заказчика создан ИТ-комплекс, включающий сервера и другое оборудование, на которых основано более 100 нейросетей и систем ИИ. Комплекс непрерывно получает, хранит и обрабатывает информацию об изменениях в природных экосистемах, поступающую со спутников и касающуюся 30 субъектов РФ, в том числе Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, республик Дагестан, Татарстан, Хакасия, Бурятия, а также Ставропольского и Красноярского края. Оборудование МТС позволяет ускорить обработку информации о состоянии природных сообществ, обобщить и сохранить данные полевых исследований, полученных в ходе экспедиционных работ.
«Мы видим, что в решении природоохранных задач научное сообщество все чаще обращается к ИТ-решениям, которые кардинально меняют продуктивность привычных процессов. Экосистема МТС обладает экспертизой и широким портфолио цифровых решений для решения экологических задач, такие технологии как искусственный интеллект, облачные вычисления, интеллектуальное видеонаблюдение, геоаналитика помогают повышать эффективность научного процесса, а значит, повышают скорость и качество решения социально важных проблем», — отмечает руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.
«Оборудование позволило в несколько раз ускорить процесс обобщения и хранения информации, изучения факторов, оказывающих влияние на деградацию земель. Наш центр проводит регулярные исследования в области агроэкологии уже более 90 лет. Однако, стремительное увеличение количества информации поставило вопрос о необходимости использования инноваций для более эффективной работы. Главной задачей геоинформационной системы опустынивания и его мониторинга с использованием технологий и возможностей МТС является мониторинг процессов опустынивания и прогнозирование развития ситуации с дальнейшим возвращением деградированных земель в эксплуатацию. Программно-аппаратный комплекс мы также используем и для реализации проекта защиты малых рек. В будущем планируем расширение нашей инфраструктуры от МТС», — рассказывает доктор сельскохозяйственных наук, профессор, директор Федерального научного центра агроэкологии РАН Александр Беляев.
МТС в конце 2022 года запустила также комплексный проект по борьбе с опустыниванием и пыльными бурями в Астраханской области. В его рамках волонтеры компании вместе с научным сообществом высадили более 4000 кустарников джузгуна и других засухоустойчивых растений в Астраханской области.
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теги: МТС геоинформационные системы IT информационные технологии
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Технологии МТС помогут решить проблему опустынивания и засухи в России
30 января 2023 г., Волгоград, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, развернула в Волгограде программно-аппаратный комплекс для Федерального научного центра агроэкологии Российской академии наук. Решение МТС позволило ускорить процесс обработки данных о состоянии природных сообществ в тринадцати регионах России, а на основе анализа информации строить прогнозы и давать рекомендации для эффективной борьбы с экологическими проблемами, в том числе – с опустыниванием и засухой.
Программно-аппаратный комплекс представляет собой совокупность серверов и ИТ-оборудования с использованием более 100 нейросетей и искусственного интеллекта. Они непрерывно обрабатывают и хранят информацию об изменениях в природных экосистемах, поступающую из тринадцати субъектов России, в том числе, Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, республик Дагестан, Татарстан, Хакасия, Бурятия, а также из Ставропольского и Красноярского краев через спутниковый мониторинг территорий. ИТ-оборудование МТС позволяет ускорить обработку информации о состоянии природных сообществ, обобщению и хранению данных полевых исследований, полученных по результатам экспедиционных работ.
«Мы видим, что в решении природоохранных задач научное сообщество все чаще обращается к ИТ-решениям, которые кардинально меняют продуктивность привычных процессов. Экосистема МТС обладает экспертизой и широким портфолио цифровых решений для решения экологических задач, такие технологии как искусственный интеллект, облачные вычисления, интеллектуальное видеонаблюдение, геоаналитика помогают повышать эффективность научного процесса, а значит, повышают скорость и качество решения социально важных проблем», — отмечает руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.
«Оборудование позволило в несколько раз ускорить процесс обобщения и хранения информации, изучения факторов, оказывающих влияние на деградацию земель. Наш центр проводит регулярные исследования в области агроэкологии уже более 90 лет. Однако, стремительное увеличение количества информации поставило вопрос о необходимости использования инноваций для более эффективной работы. Главной задачей геоинформационной системы опустынивания и его мониторинга с использованием технологий и возможностей МТС является мониторинг процессов опустынивания и прогнозирование развития ситуации с дальнейшим возвращением деградированных земель в эксплуатацию. Программно-аппаратный комплекс мы также используем и для реализации проекта защиты малых рек. В будущем планируем расширение нашей инфраструктуры от МТС», — рассказывает доктор сельскохозяйственных наук, профессор, директор Федерального научного центра агроэкологии РАН Александр Беляев.
В конце 2022 года МТС запустила комплексный проект по борьбе с опустыниванием и пыльными бурями в Астраханской области. Волонтеры компании совместно с научным сообществом, специализирующемся на вопросах деградации почв, высадили более 4000 кустарников джузгуна и других засухоустойчивых растений в Астраханской области.
Дополнительная информация
Земля - ограниченный и драгоценный природный капитал. Задача человека – нивелировать ущерб и сохранить землю для следующих поколений. Обезлесение, чрезмерный выпас скота и неправильные методы орошения — все это снижает продуктивность земли, и в конечном итоге ведет к изменению климата, нестабильности в жизни сообществ, нищете. К 2050 году засухи могут затронуть примерно три четверти населения мира. Это глобальная проблема, которая актуальна и для многих регионов нашей страны. По данным РАН, 65% пашни, 28% сенокосов и 50% пастбищ России подвержены воздействию эрозии, дефляции, периодических засух, суховеев и пыльных бурь. Всего в нашей стране около 100 миллионов га земли, которые находятся под угрозой опустынивания или уже столкнулись с этой проблемой. Прежде всего, это 28 регионов в южной части страны — Волгоградская, Ростовская, Белгородская, Астраханская, Оренбургская и Саратовская области, Ставропольский и Алтайский края, Калмыкия, Дагестан и другие.
В 2023 году Россия подписала Конвенцию ООН для борьбы с опустыниванием. В нашей стране на базе ФНЦ агроэкологии РАН создан центр борьбы с опустыниванием территорий. Он занимается разработкой способов восстановления земель, проводит диагностику состояния опустыненных участков, защищает почву от эрозии и пыльных бурь.
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