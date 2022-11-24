B2B. Геоаналитика: В МТС отмечают рост спроса на услуги Geo Effect

MForum.ru
24.11.2022,
МТС отмечает рост спроса на решения BiG Data со стороны различных сетей, а также малого и среднего бизнеса. В частности, количество заказчиков услуги на платформе Geo Effect в сентябре 2022 года выросло в 6 раз к сентябрю 2021 года. В основном, растет спрос ритейлеров, они составляют 80% от числа пользователей платформы. В МТС предполагают, что спрос связан с уходом с рынка зарубежных брендов, освободившим рыночные ниши и интересные локации.
Платформа позволяет ритейлерам определять наиболее выгодные места для открытия новых торговых точек, сравнивая заданные локации по объему и типу трафика и составу аудитории: ее соц-демо характеристики, интересы, объемы и категории трат. Клиентам предоставляется отрейтингованный список торговых локаций, построенный на объективных данных. Также Big Data помогает определить точки роста для существующих магазинов, увеличить спрос на товары и услуги, адаптировать предложение к спросу.
К услугам МТС и платформы GeoEffect охотно прибегают крупные ТЦ и гипермаркеты, например, сеть METRO и ТЦ Авиапарк, с ее помощью стараются снизить риски компании, собирающиеся работать по франшизе, поскольку платформа позволяет прикинуть потенциальную прибыльность точки.
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теги: МТС B2B геоаналитика Geo Effect услуги ритейл
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