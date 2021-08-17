Кадры: Евгений Черешнев заменит Джорджа Хелда на позиции вице-президента по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн

17.08.2021, MForum.ru

Евгений Черешнев назначен исполнительным вице-президентом по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн. Джордж Хелд переходит в VEON, где будет курировать цифровое направление всей группы компаний.

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Евгений будет отвечать за разработку инновационных решений, сервисов и точек роста компании "ВымпелКом", работая в прямом подчинении гендиректор Билайн - Александра Торбахова.

Генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Александр Торбахов:

«Мы рады приветствовать Евгения в команде Билайн. Он является ярким лидером, сочетающим в себе корпоративный и предпринимательский опыт. Его экспертиза в глобальных технологических трендах совпадает с направлением, в котором движется наша компания и Digital-блок в последние годы. Убежден, что его глубокая погруженность в технологические процессы и страсть к нововведениям помогут нам создать новые продукты, отвечающие высоким требованиям наших клиентов.

Джордж Хелд, в свою очередь, остается в VEON и будет курировать Digital направление во всех странах присутствия компаний группы. Благодарю Джорджа за его работу в «ВымпелКоме» и желаю успехов в новой должности! Не сомневаюсь, что продукты и решения, созданные и внедренные в России, будут так же эффективны и успешны в других странах присутствия VEON».

Исполнительный вице-президент ПАО «ВымпелКом» по развитию цифрового и нового бизнеса Евгений Черешнев:

«В прошлом веке можно было создать уникальный продукт один раз и построить на этом империю. История знает тому массу примеров. Сегодня такой подход не работает – текущий уровень технологий позволяет при наличии достаточных ресурсов и экспертизы реплицировать практически любой продукт, ввиду чего массовое копирование и создание на рынке «алых океанов» процветает как никогда. В этих условиях единственный способ стать по-настоящему инновационной компанией – это научиться создавать то, чего еще вчера попросту не существовало. И делать это постоянно, регулярно, не следуя трендам, а создавая их. Этим и займется команда Digital Ventures».

До работы в ВымпелКом Евгений работал в редакции газеты "КоммерсантЪ", в Kaspersky Lab, а затем в созданной им компании Biolink Tech - сервисы в области кибербезопасности, управление личными данными и т.п.

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