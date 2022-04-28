Итоги квартала: Вымпелком отчитался за 1q2022 - ростом выручки на фоне сокращения абонбазы

28.04.2022, MForum.ru

Сегодня VEON, а с ним и Вымпелком представили итоги своей деятельности в 1-м квартале 2022 года. Пройдемся по основным цифрам российского оператора.

Сразу отметим рост выручки, как общей 72223 (+5,6%), так и общей от мобильной связи 61643 (5,6%), и сервисной 53006 (+3.3%), и выручки от услуг передачи мобильных данных 18002 (+7,6%). Это должно порадовать акционеров компании. Да и в целом, хорошо, когда у оператора есть солидный поток выручки, это залог возможностей его устойчивого развития.

Оператор объясняет рост общей выручки ростом всех направлений - мобильной сервисной выручки (53006 млн, +3,3%), от услуг фиксированной связи (10 543, +8,2%), выручки от продаж оборудования и аксессуаров (+17,2%). Мобильную сервисную выручку разгоняет рост спроса на мобильный интернет, рекордный рост потребления данных (+29,9%).

Подросла даже EBITDA, до 27 592 млн руб (+2,8%), рентабельность по EBITDA чуть сократилась - до 38,2% (-1%). Показатели могли быть и выше на фоне роста выручки, но не будем забывать, что у оператора выросли расходы на персонал, в частности, после покупки компаний OTM и DataFort, а также затраты на техническую поддержку сети.

Радует, что оператор сохранял сравнительно высокий уровень капитальных затрат, причем даже его нарастил. Без этого не было того потока пресс-релизов о развитии сети билайн в различных российских регионах. 16 496 млн составили капиталовложения за квартал (+11,5%). Поддерживать такой уровень инвестиций билайну непросто, ведь интенсивность CAPEX для этого должна достигать 26%. Учитывая рост доходов, в этом квартале стало чуть полегче, интенсивность снизилась на 2.3 п.п. год к году. Абсолютный прирост сети в количестве базовых станций в Билайн не называют, относительный рост - 13,7%.

Ситуация с абонентами остается не идеальной. То ли отток идет, то ли списания неактивных, но размер абонентской базы сократился до 48,5 млн (-3,1%). Впрочем, на фоне растущей выручки, это, скорее, неплохой знак, чем тревожный.

Выросло число пользователей 4G - до 25,3 млн (+9,2%), странно на этом фоне видеть, что число пользователей мобильной передачей данных оставалось стабильным - 33,2 млн (-0,7%).

Продолжительность разговоров в месяц остается стабильной - порядка 305 минут на абонента (-1,9%), а вот использование данных резко выросло - до 15,6 ГБ на пользователя (+29,9%). Тревожный показатель.

Солидные инвестиции в развитие сети не прошли даром, охват населения услугой 4G/LTE вырос до 90% (+1 п.п.). Это если верить таблице, потому что в тексте пресс-релиза отчего-то говорится об охвате сетей 4G билайн Россия в 55,6%. Странно.

С фиксированным ШПД все неплохо, все цифры - "зеленые", то есть растут. Это касается и выручки, и сервисной выручки +8,2%, и выручки от ШПД - +7,2%. В компании это связывают с ростам абонентской базы на ощутимые примерно 100 тысяч до 3 млн (+3,6%).

Бизнес B2B вырос на 11,4% гг. Здесь велик вклад BigData - оборот достиг 955 млн руб. Солидный вклад дала выручка от продажи рекламных услуг - не зря в 2021 году покупали OTM.

Количество ежемесячных активных пользователей финтех приложения билайн в 1 кв. 2022 г. выросло до 216 000 (в 2,0 раза гг). Количество ежемесячных активных пользователей приложения для самостоятельного обслуживания билайн выросло на 13,1% гг.

Александр Торбахов, генеральный директор билайна:

«Результаты 1 квартала в очередной раз подчеркивают успешность нашей стратегии. Мы последовательно увеличиваем проникновение 4G в нашей пользовательской базе, растет объем передаваемых данных и улучшаем качество связи.

Мы наблюдаем органический рост ARPU благодаря тому, что абоненты активнее пользовались услугами билайна и передавали больше данных. Сейчас мы сконцентрированы на построении долгосрочных отношений с клиентами, которые потребляют наш сервис, платят за него и рекомендуют другим».

пресс-релиз Билайн

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теги: итоги квартала Вымпелком билайн