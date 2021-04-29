Конспекты: Финансовые результаты Билайн в 1q2021 - сдержанный рост абонбазы, успехи B2B направления

29.04.2021, MForum.ru

Сегодня Билайн представил результаты 1q2021 и провел по этому случаю онлайн-встречу с представителями СМИ и аналитиками. Вашему вниманию - конспект этой встречи.

От компании во встрече принимали участие:

Александр Торбахов, генеральный директор ПАО "Вымпелком";

Людмила Смирнова, исполнительный вице-президент и главный финансовый директор;

Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике;

Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент по розничному бизнесу;

Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса;

София Иванова, вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию Билайн.

Александр Торбахов, генеральный директор ПАО "Вымпелком":

Приятная новость для нас сегодня такая. Если в предыдущие встречи мы вам рассказывали прежде всего об изменениях в компании. При этом итоги ее работы были в основном негативными, т.к. в больших бизнесах изменения результатов следуют за предпринимаемыми командой действиями далеко не мгновенно. Сегодня впервые за последний год мы можем отчитаться хоть о небольшом, но приросте нашей общей выручки - на ~1,5% год к году по итогам 1q2021.

Основные цифры вы видите. По-прежнему EBITDA остается негативной, но, думаю, что это последний квартал, когда вы наблюдаете ее сокращение.

Основные наши усилия по-прежнему сконцентрированы на системном изменении компании. Кратко наши инициативы перечислены на картинке.

Корпоративный сегмент нашего бизнеса по-прежнему чувствует себя очень хорошо и растет высокими темпами, как и фиксированная связь. Мы по-прежнему тратим немало сил для того, чтобы оставаться интересными для наших клиентов, причем не только по части телеком продуктов. Сегодня Джордж Хелд расскажет об успехах в области продуктов, основанных на данных и в области рекламных технологий.

Мы продолжили тренд на очень небольшой пока что рост клиентской базы. Перелом с падения на рост произошел в середине лета 2020 года. Рост пока что незначителен, но все же это рост.

Качество связи и мобильного интернета для нас по-прежнему остается одним из основных приоритетов, о развитии сети сегодня расскажет Валерий Шоржин. В связи с этим можно упомянуть и московское метро, которое мы с вами не раз обсуждали. Также на днях будем запускать наш сервис в метро в Санкт-Петербурге.

Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике Вымпелком:

В 1q2021 году в отношении развития сети "Вымпелком" стоит отметить три вещи.

Прежде всего, и это самое важное, мы продолжили быструю стройку и развитие сети. Об этом свидетельствует и размер капитальных затрат, который в 1q2021 вырос до 14,79 млрд руб (+35,2% гг), это конечно отражается на росте натуральных показателей сети.

Вторая важная вещь, которая произошла в 1q2021, - мы завершили проект insourcing, то есть забрали у наших партнеров (Nokia и Huawei) все те функции, которые собирались забрать. Завершение этого проекта позволило нам начать массивную, масштабную оптимизацию нашей сети. Цифры на карте это процент роста доступных пользователям скоростей мобильного интернета 1q2021 к 1q2020. Видно, что рост идет на десятки процентов, от 15% до более 50%. На карте показано 11 таких регионов, где обеспечен рост за счет оптимизационных мероприятий, дополнительной стройки. Этими регионами не исчерпывается список регионов, где шла и идет сейчас оптимизация. В 1q2021 мы запустили в работу систему SON (self optimized networks), которая в реальном масштабе времени управляет параметрами сети с целью оптимизации ее работы в 23 субъектах Российской Федерации. И останавливаться на этом не собираемся.

Мы продолжаем развертывание и внедрение технологии VoLTE (голос через сеть LTE) в ряде регионов РФ. В Москве это внедрение привело к тому, что уже более 35% всего голосового трафика идет через сеть 4G в режиме VoLTE. Санкт-Петербург показывает 26%, хотя мы включили здесь VoLTE только в феврале 2021 года. До конца 2021 года планируем развернуть поддержку VoLTE более, чем в 20 субъектах РФ.

Параллельно у нас идет запуск технологии VoWiFi, которая позволяет абонентам пользоваться голосовой связью и посылать SMS даже в ситуации, когда они находятся вне зоны покрытия сети Вымпелком, но в зоне покрытия Wi-Fi. Эта услуга у нас уже запущена в коммерческую эксплуатацию в Московском регионе, мы активно работаем с производителями абонентского оборудования на предмет получения нужных прошивок (нужных версий ПО).

Активно идет рефарминг частот, которые применялись для GSM или 3G и теперь более эффективно могут быть задействованы сетями LTE. На этот год у нас есть активный план по рефармингу в различных регионах, который уже отрабатывается.

Как уже упоминал Александр, мы завершили работы в московском метрополитене, обеспечив близкое к 95% покрытие всех туннелей. Сейчас идет активное строительство в метро Санкт-Петербурга. Думаю, что вы скоро услышите о результатах этой работы.

Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент по розничному бизнесу

Мы продолжаем сохранять положительный тренд роста платящей абонентской базы. Общий размер активной абонбазы оператора вырос до 50,0 млн (рост относительно 49,8 млн по итогам 4q2020 года). Количество абонентов с lifetime > 12 месяцев выросло на 85 тысяч за квартал.

Мы также фокусируемся на продажах мобильного оборудования, в частности, выручка от продаж выросла на 27% и, что важно, продажи в интернет-магазине - на 71%.

Доля пользователей мобильным приложением Мой Билайн в марте 2021 года выросла на 5,7%. У нас идет большая работа по изменению клиентского опыта. В частности, с тем, чтобы абоненты могли осуществлять в этом приложении все основные операции, которые им необходимы. Будем и далее внимательно следить за тем, как абоненты компании вовлекаются в пользование приложением Мой Билайн.

Выручка от фиксированных услуг связи продолжила расти. По итогам 1q2021 она выросла на 3.7% год к году. Среднее потребление мобильного интернета у нас выросло на 50%, причем LTE трафик вырос на 53%. Важно, что доля LTE трафика в общем объеме по результатам 1q2021 выросла год к году на 4,2% и составила 83,3%.

Александр Торбахов: К сожалению, Максим Зайков, лидер нашего корпоративного (B2B) бизнеса сегодня не смог участвовать во встрече, простыл и потерял голос, так что расскажу за него о блестящих успехах его подразделения.

B2B - это одно из наиболее сильных направлений нашего бизнеса. Мне приятно озвучить цифру +11% роста выручки в сегменте B2B год к году по итогам 1q2021. При этом, как мы уже несколько раз отмечали, мы очень активно развиваем нетелекоммуникационные предложения в сегменте B2B. И наблюдаем все больший интерес клиентов к услугам, о которым подробнее расскажет Джордж Хелд.

Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса.

Реализация продуктов и услуг на базе Big Data значительно выросли, на 156% гг, это феноменальный результат. Произошло это прежде всего из-за развития услуг на базе геоаналитики, видеоаналитики, аудиоаналитики, где обезличенные данные клиентов используются для решения самых разнообразных бизнес-задач госкомпаний, больших, средних и даже небольших SOHO бизнесов.

Хотелось бы отметить тренд, который мы активно капитализируем, - услуги, основанные на Big Data используются теперь не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других регионах страны. У нас есть клиенты от Кавказа до Сахалина, которые активно используют услуги, основанные на Big Data для того, чтобы решать всевозможные задачи - от того, где ставить автобусные остановки, до контроля качества дорог и даже нахождения мест свалок. Есть целый ряд очень интересных решений, связанных с этим.

Было запущено большое количество таргетированных рекламных инструментов. Это направление мы называем AdTech и доход от него вырос на 128% год к году. Мы сейчас работаем практически со всеми ведущими цифровыми агентствами и множеством FMCG брендов, которые используют таргетированную рекламу, предоставляемую на правильный девайс, в правильном формате, в правильный момент времени, чтобы делать жизнь наших клиентов более удобной и эффективной.

Также хочется отметить значительный рост спроса на интегрированные IT-решения со стороны больших бизнесов и государства. Этот спрос вырос в 4 раза, что подтверждает правильность нашей стратегии, сфокусированной на яркие и красивые решения.

Безусловно хотелось бы отметить еще три бизнес направления, которые показывают большой рост.

Это развитие нашего телевизионного предложения Beeline TV доход от которого вырос год к году на 28%, так же и количество пользователей выросло на 28%. Сейчас абонентская база сервиса насчитывает 3 млн подписчиков.

Mobile ID - очень интересное решение, которое мы делаем не только как Beeline Россия, но и на глобальном уровне, вместе со всеми мобильными операторами здесь в России и многими другими операторами в мире. Это услуга аутентификации и управления персональными данными, когда вы со своего мобильного телефона можете управлять своими персональными данными, разрешая кому-то ими пользоваться, кому-то - нет. На текущий момент, после того, как в 1q2021 мы эту услугу запустили у нас уже 300 тысяч пользователей этой услуги, которая позволяет людям очень эффективно и удобно заходить на веб-сайты, e-commerce - сайты, а также помогает управлять большим количеством операций.

Наверное самый яркий пример - это возможность заполнения анкеты при оформлении заявки на получение нашей ко-брендовой кредитной карты совместно с Альфа-банком. Благодаря Mobile-ID оформление карты занимает 25 секунд. Абсолютно прорывное решение для телеком-рынка, когда пользователь сам, со своего мобильного телефона, может управлять - разрешать передачу данных, запрещать ее. Это один из инструментов, которые позволяют нам очень активно развивать наш совместный проект с Альфа-банком. У нас есть целый ряд финтех направлений - денежные переводы, погашения кредитов, страховые продукты. Они хорошо растут год от года. Сегодня хотелось бы отметить наш проект по кобрендовым кредитным и дебитовым картам. Только за 1q2021 мы получили более 200 тысяч пользователей до 80% из которых - новые.

В целом наблюдаем активный рост практическим по всем вертикалям, которые комплиментарны коннективити-бизнесу. Будем продолжать делать ставки на эти направления и в ближайшие кварталы 2021 года.

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На этом краткие выступления топ-менеджеров Вымпелком завершились и началась сессия вопросов и ответов.

Хотелось бы уточнить в отношении размера капитальных затрат Вымпелком в 2021 году. В 2020 году у компании и так был рекордный по объемам CAPEX. В этом году вы показываете заметный прирост инвестиций в 1q2021 - из этого следует, что компания решила еще более увеличить инвестиции в развитие?

Людмила Смирнова, исполнительный вице-президент и главный финансовый директор "Вымпелком". Как прогрессивный телеком-оператор, мы стараемся как можно раньше в начале года осуществить планируемые инвестиции, чтобы как можно раньше начать получать от них возврат. Общий объем инвестиций в 2021 году не будет превышать объем инвестиций в 2020 году по нашим предварительным прогнозам. Однако инвестиции в сеть будут увеличены в соответствии с нашим планом интенсивной стройки мобильной сети Вымпелком.

Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике. И смещены в первое полугодие.

Александр Торбахов, генеральный директор ПАО "Вымпелком". Мы работаем над многими внутренними процессами. К сожалению, процесс инвестирования в Билайне был построен таким образом, что бизнес-планы принимались поздно. CAPEX требует немалого времени, чтобы его осуществить. Немало месяцев проходит от момента начала инвестиций до ввода в строй и того момента, когда можно отразить в бухгалтерии рост доходов, связанных с проведенными инвестициями. Ранее у Билайна даже при сравнительно небольших инвестициях первый и второй кварталы бывали провальными, во второй половине года компания строила больше. В 2020 году мы много работали над тем, чтобы исправить эту управленческую проблему. В 2021 году цикл инвестирования будет уже более равномерным, инвестиции распространятся по году по другому. Поэтому получилось, что эти инвестиции выглядят как значительный рост на фоне провальных цифр 1q2020. Более разумная организация цикла инвестирования это один из наших управленческих успехов.

Вы упомянули, что в скором времени будет запущен сервис Билайн в метро Санкт-Петербурга. Интересны детали - когда, сколько станций?

Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике.

Мы строим питерское метро совместно на трех операторов (Прим АБ: МТС, Билайн и Tele2), каждый из участников "кооператива" строит свою часть, а затем все будут совместно эксплуатировать построенной инфраструктурой (в режиме RAN-sharing). На долю Билайн приходится 2 ветки - станции и тоннели. Свою часть закончим, думаю, в июне 2021 года. Связь включаем не дожидаясь завершения общего проекта, на части веток она уже появилась.

Инвестиции в развитие в питерском метро - более 1 млрд руб, это общий объем, освоение которого началось еще в 2020 году и продолжается сейчас в 2021 году. То есть часть от этого миллиарда входит в общий объем инвестиций на 2021 год.

Ожидается заключение ФАС по заявлению Вымпелком на вступление в СП операторов, которые собираются строить 5G в России. Есть какие-то новости по этому проекту?

Александр Торбахов, генеральный директор ПАО "Вымпелком".

Что касается 5G, каких-то значительных новостей в этой теме нет. По-прежнему можем повторить, что позитивно смотрим на создание данного СП, мы за сотрудничество и кооперацию в сложных технологических вопросах, очень ресурсоемких. Поддерживаем диалог с регулятором. Каких-то существенных проблем по части вхождения в СП мы не видим. Главная проблема с 5G в России это отсутствие частот, которые принято во всем мире использовать для развертывания сетей 5G. А СП точно не является преградой или проблемой.

Интересны планы Вымпелком в связи с таким актуальным направлением, как онлайн кинотеатры. МТС недавно запустил KION, Ростелеком продвигает Wink, есть ли аналогичные планы Вымпелком в этом направлении, ведь переговоры с рядом игроков рынка вы вели?

Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса.

Онлайн-телевидение - это важное стратегическое направление, т.к. оно решает важную для клиента задачу, клиенту нужны не только услуги связи, но также и свежие фильмы, сериалы. Поэтому мы постоянно развиваем это направление. Одна из уникальных вещей, которые мы делаем это развитие рекомендательной платформы, чтобы правильно предлагать человеку фильм. Мы делаем большие ставки на развитие этой платформы, работая в партнерстве практически со всеми онлайн-кинотеатрами, представленными сейчас на рынке. Через Beeline TV вы можете сейчас смотреть контент ivi, СТС. Практически все большие онлайн кинотеатры представлены на нашей платформе, которую мы продолжим развивать и популяризировать среди наших пользователей.

Предустановка российского ПО на гаджеты. Заметили ли вы какие-то изменения в связи с этим, не выявились ли какие-то проблемы, например, в продажах оборудования в салонах Вымпелком?

Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса.

Мы наблюдаем интересный и уникальный тренд. Мы много говорили о Beeline TV, одна из уникальных вещей внутри Beeline TV это возможности поддержки сурдоперевода, что позволяет людям с ограничениями по слуху смотреть фильмы. Beeline TV уникален в смысле такой поддержки, кроме нас есть еще лишь один участник рынка, который поддерживает возможности сурдоперевода. Сообщество людей с проблемами слуха обратилось к ряду государственных организаций с просьбой включить Beeline TV в список предустанавливаемых программ, поскольку сервис решает реальную задачу для реальных людей. Приятно видеть, когда твои клиенты борются за твой продукт, за его предустановку. Видим огромную перспективу в этом.

Александр Торбахов, генеральный директор ПАО "Вымпелком".

Каких-то проблем в связи с предустановками российских приложений мы не наблюдаем у нас или у клиентов.

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Официальный пресс-релиз Билайн с итогами 1q2021, MS Word

Результаты VEON в 1q2021, .pdf, англ.

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