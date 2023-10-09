Активы: Сделка завершена - VEON закрыл сделку по продаже ВымпелКом

MForum.ru
09.10.2023,
Покупателями компании выступает группа российских топ-менеджеров компании, возглавляемых Александром Торбаховым. С этого момента ПАО "ВымпелКом" - это полностью российская компания.
В рамках сделки, ПАО "ВымпелКом" приобрел более 96% облигаций группы VEON в России, что соответствует более, чем 99,6% всех облигаций группы VEON, учтенных в Национально расчетном депозитарии.
По итогам 3q2023 соотношение чистого долга к EBITDA у ВымпелКом не выше 2.9х, после закрытия сделки это значение составит не более 2.6%, что является приемлемым для компании уровнем долговой нагрузки.
Условия сделки не предполагают обратный выкуп.
Александр Торбахов, генеральный директор билайна:
«билайн всегда был самостоятельной компанией, а не просто частью международной группы, но теперь все на 100% зависит только от нас. Это в первую очередь открывает новые возможности для компании. Мы освободились от ограничений и теперь станем еще более мобильными и открытыми для партнерств внутри нашей страны.
Я хочу выразить огромную признательность коллегам из VEON и лично Каану Терзиоглу за годы успешного сотрудничества и пожелать им удачи в будущих проектах».
Каан Терзиоглу, СЕО VEON Group:
«Закрытие сделки и завершение выхода из России позволит VEON полностью сосредоточить свои усилия на движении вперед, удовлетворяя растущий спрос на других рынках в соответствии с нашей стратегией цифрового оператора.
Я не сомневаюсь, что ПАО «ВымпелКом» под руководством Александра Торбахова будет успешной компанией, предоставляющей своим клиентам необходимые услуги связи. Я хотел бы пожелать команде успехов в дальнейшем пути».
Финансовые консультанты VEON в ходе сделки выступал инвестбанк Aspring Capital, юридическими консультантами выступили: АЛРУД от VEON, LEVEL Legal Services от Вымпелком.
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теги: ВымпелКом билайн VEON купля и продажа компаний активы
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