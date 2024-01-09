Участники рынка: Как и почему был продан ВымпелКом и чего теперь ждать

MForum.ru
09.01.2024,
Темой занималась Анастасия Гаврилюк, Forbes.
🔸 Сделка была необходима как для ВымпелКом, так и для VEON - в VEON по геополитическим причинам невыгодно было оставаться с российским активом, а в России ВымпелКом считался иностранной компанией.
🔸 ВымпелКом избавился от двухступенчатой системы управления: многие решения принимались руководством Veon в Амстердаме. Оттуда проблемы, встающие перед российским бизнесом, зачастую представлялись по-другому, чем это виделось из офиса «Вымпелкома». Еще одним негативным следствием было то, что генеральные директора «Вымпелкома» сменялись чаще, чем в среднем по рынку
🔸 Можно говорить и о существенном росте инвестиций в развитие сети с 2020 года — до десятков миллиардов рублей. Это привело к заметному улучшению качества услуг на ключевых рынках, прежде всего на московском. Сейчас сеть «Вымпелкома» отличается большой долей современного оборудования, что особенно приятно в ситуации, когда закупки нового оборудования крайне затруднены, а отечественное оборудование еще недоступно.
🔸 Из минусов следует отметить рост долговой нагрузки "ВымпелКом" до 2.6. Это значительная нагрузка, но не критичная. Полученные плюсы ее перевешивают.
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теги: ВымпелКом развитие сетей билайн
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