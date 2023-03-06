Покупки компаний: Вымпелком приобрел долю Voca-Tech

MForum.ru
06.03.2023,
Voca-Tech - это стратап, принадлежащей казахстанской компании ТОО Dybys Tech, миноритарную долю в которой купил билайн.
В Voca-Tech разработали и продвигают систему автоматизированного контроля того, что говорит сотрудник. Это своего рода "видеорегистратор" для автомобиля, только аудио и для человека. Так называемый аудиобейдж фиксирует голос сотрудника (до 16 часов), а затем эти записи расшифровываются в текст системой Speech-to-text и подвергаются автоматизированному анализу. Основная цель - отследить качество общения сотрудников с клиентами.
Аудиобейджами Voca-Tech пользуется уже более 50 крупных компаний.
Максим Зайков, исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу билайна:
«Многим нашим заказчикам нужны инструменты оперативного контроля, управления и влияния на операционную эффективность своего персонала, который работает непосредственно с клиентами, пациентами и населением. Поэтому мы рады предложить лучшее решение на рынке: систему от Voca-Tech, объединяющую технологии сбора и аналитики данных на основе автоматического распознавания речи. Совместная работа билайна и Voca-Tech существенно ускорит проникновение комплексных систем речевой аналитики среди 300 тыс. представителей крупного и среднего бизнеса по всей России, являющихся клиентами билайн.бизнес».
Ренат Насретдинов, вице-президент билайн по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям:
«Сделка с ТОО «Dybys Tech» — результат нашей системной работы по созданию ценности для клиентов за пределами классического телекома с помощью инвестиций в молодые, но уже показавшие быстрый рост команды. Примером тому может служить закрытие в конце 2022 года сделки с белорусской компанией Knomary, одним из лидеров L&DTech рынка. Сегодня, инвестируя в Dybys Tech, мы открываем для себя очередную нишу, которая быстро набирает обороты: цифровое управление качеством работы сотрудников. Уверен, что наше партнерство принесет плоды для обеих компаний, но в первую очередь, для клиента».
Бэлла Муталлапова, со-основатель «Dybys Tech»:
«Одержимость клиентом, нацеленность на результат и постоянное стремление создавать лучший продукт — те качества, которые объединяют нас с командой билайна. Наше партнерство началось в 2021 году и с первого дня показывает свою эффективность. Сейчас мы делаем очередной и очень серьезный шаг в развитии этого сотрудничества. Сделка дает нам возможность выйти в новые сегменты, такие как промышленное производство, транспорт, B2G, логистика. Иными словами, в те сферы, куда сами бы мы, наверное, выходили существенно дольше. Уже сегодня мы работаем в Казахстане и планируем расширять географию внедрения нашего продукта. Сложные задачи, как известно, нуждаются в инвестициях и поддержке большого партнера, заинтересованного в том, чтобы владеть одним из лучших продуктов на рынке. Для нас это безусловно билайн».
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теги: покупка компаний билайн Вымпелком
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