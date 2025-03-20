Электроника: ИКС Холдинг усилился Микраном

20.03.2025, MForum.ru

ИКС холдинг купил 100% томского НПФ Микран. До последнего времени 90% акций компании владел Газпром тех. Об этом сообщают Ведомости.

Томская компания была создана в 1991 году на базе научной лаборатории ТУСУР и быстро завоевала солидные позиции на рынке. Как за счет своих компетенций – в области СВЧ и измерительного оборудования, так и за счет энергичного и успешного выхода на международные рынки.

Компания до 2022 года работала с заказчиками из 50 стран мира и имела офисы, например, в Италии, под брендом Youncta, и во Вьетнаме. Офисы продаж компании в разные годы были открыты в Италии, Бразилии, ЮАР. Были и проблемы, еще в 2016 году Минторг США включил Микран в санкционный список, но несравнимо меньшие, чем до 2022 года.

В 2023 году на производственных мощностях Микран собиралась начать выпуск базовых станций компания Иртея. Эти планы не были реализованы – Иртея переключилась на производственные мощности Аквариуса.

Для «ИКС холдинга» это будет хорошим приобретением, которое позволит расширить продуктовую линейку, компетенции в производстве радиоэлектроники, а также клиентскую базу. Можно согласиться и с тем, что это даст ИКС холдингу мощный прирост качественных кадров – одного из дефицитных ресурсов российского рынка.

В структуру ИКС холдинга входят такие компании как Yadro, Бюро 1440, а также Цитадель, Гарда и Криптонит. Количество сотрудников – более 11 тысяч. Совокупная выручка компании в 2023 году – 165 млрд руб. Амбиции ИКС холдинга – «русский Huawei».

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теги: электроника покупка компаний покупка бизнесов Микран ИКС Холдинг

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