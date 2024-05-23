Оборудование инфраструктуры: МТС до конца года запустит на своей сети 300 BS 4G/5G производства Иртея в 30 российских регионах

23.05.2024, MForum.ru

Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на заявление гендиректора Иртеи Дмитрия Лаконцева на ЦИПР-2024. В МТС эти планы подтвердили.



базовая станция 5G компании Иртея

Оборудование 5G будет использовано в тестовых зонах, оборудование 4G - в действующей сети оператора. Но в небольших пока количествах - в среднем менее 10 BS на регион - по сути это тест.

Этому будут предшествовать испытания с августа по октябрь - лабораторные, полевые, драйв-тесты, испытания по производительности в сравнении с действующим на сети МТС зарубежным оборудованием. На самом деле, испытания, конечно, проводились и ранее, но эти испытания будут носить уже более формальный характер.

В 2024 году Иртея собирается внести в реестр Минпромторга 3 варианта BS - два для сетей LTE (LTE800 и LTE1800) и один для 5G (4.8-4.9 ГГц). В плане 5G это будет сложно сделать, для 5G регулятор еще не подготовил «правил применения». В 2025 году могут появиться LTE900, LTE2100. В 2026 году - LTE2300 и LTE2600.

Ранее говорилось о планах производства в 2024 году 1000 BS. Эти планы уменьшились втрое?

В дальнейшем Иртея намерена выпускать по 10-20 тысяч базовых станций. Такое их количество сможет «поглотить» одна МТС, МТС и Иртея заключили форвардный контракт на поставку 20 тысяч базовых станций.

В Билайн тоже участвуют в лабораторном тестировании решений Иртея. Будут ли покупать это оборудование - вопрос пока открытый, ответ на него зависит от ряда факторов. Вроде бы есть интерес к тестированию решений Иртея и еще у одного «федерального оператора» (наверное, речь про МегаФон).

Преимущество решения Иртея - возможность попробовать работать с новой архитектурой, в частности, клаудизацией, когда часть стека базовой станции запущена на обычных серверах в операторском ЦОД.

Другое преимущество - возможность подключать к базовой станции Иртея радио различных производителей. На сегодня этих самых различных производителей можно сказать нет. Но радио 4G/5G собирается собирать, в частности, Микран. Пока об этом рассуждать рано, но время идет, и идеи и продукты постепенно воплощаются в железе.

В разработку базовых станций МТС и Передовые технологии вложат более 4 млрд рублей до 2027 года.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС оборудование инфраструктуры базовые станции Иртея LTE пятое поколение вендоры

--