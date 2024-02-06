Регулирование: Частоты 26 ГГц готовят к использованию сетями 5G?

06.02.2024, MForum.ru

Вчера эту важную тему начал обсуждать КоммерсантЪ. Поводом для этого стала малозначительная новость, Tele2 не продлили лицензию на использования частот 24,549-25,249 в Екатеринбурге. Частоты эти в свое время выдавались для развертывания сетей MDMS в различных регионах. И вот теперь их забрали. Компания к этому моменту этот диапазон не использовала. Диапазоны 24-29 ГГц в теории могут использоваться для 5G. Соответственно, можно предположить, что регулятор не продляет лицензии, чтобы в дальнейшем задействовать частоты 24,25-27,5 ГГц для 5G. Такую идею высказывало Минцифры, например, в июле 2022 года.

Что же, это повод сказать пару слов о частотах 26 ГГц применительно к 5G.

В этих частотах 3GPP определяет диапазон n258 26 ГГц (его также называют K-band - в спутниковой связи). Это TDD диапазон 24.25-27.50 ГГц. Стандартизованная нарезка частот: 50, 100, 200 и 400 МГц. В основном ожидается, что этот диапазон будут использовать Китай, Европа и Австралия, ряд стран Южной Америки, а также - Россия. Обычно 26 ГГц выделяют для сотовой связи там, где диапазон 28 ГГц ранее был выделен под спутниковую связь. Диапазоном 26 ГГц интересуются и в Африке.

На июнь 2023 года частоты миллиметрового диапазона (n257, n258, n260 и n261) третьи по популярности использования после n77 (3300-4200) и n78 (3300-3800).

Список стран, где MForum зафиксировал активность в области применения диапазона 26 ГГц для сетей 5G:

Австралия (частоты 26ГГц распределены проводились тесты)

Аргентина (проводились тесты)

Бразилия (частоты 26ГГц распределены в ноябре 2021)

Великобритания (частоты 26ГГц распределены, но только для indoor)

Германия (частоты распределены, но только под p5G)

Греция (частоты 26ГГц распределены)

Дания (частоты 26ГГц распределены)

Индия (распределены частоты 26 ГГц)

Италия (частоты распределены, действует 5G FWA оператор)

Канада (информацию следует уточнить)

Китай (частоты 26ГГц распределены, проводились тесты, есть зоны внедрения 5G n258 China Unicom)

Россия (проводились тесты решений 5G в диапазоне 26 ГГц, в частности, МегаФоном и МТС)

Словения (частоты 26ГГц распределены)

Таиланд (частоты 26ГГц распределены в 2020 году)

Финляндия (частоты 26ГГц распределены, есть внедрения)

Южная Корея (выделены частот 26ГГц для тестов 5G, но операторы не выполняют лицензионные обязательства в полном объеме)

Япония (готовится регулирование для диапазона 26ГГц)

Близким диапазоном является n257 28 ГГц (LMDS) 26.50-29.50 ГГц, TDD 26,50-29,50 с той же стандартизованной нарезкой диапазонов.

Оборудование инфраструктуры для диапазона n258 (26 ГГц) предлагают все ключевые глобальные вендоры: Huawei, Ericsson, Nokia, Samsung и ZTE.

Хуже ситуация с поддержкой данного диапазона смартфонами. Еще в 2020 году число анонсированных терминалов с поддержкой данного диапазона было менее десятка. С тех пор ситуация улучшается, но поддержка диапазона n258 по-прежнему остается, скорее, экзотикой чем нормой. Что не идет на пользу востребованности диапазона.

В целом в мире 29 операторов в 19 странах разворачивают или запустили сети с использованием того или иного диапазона миллиметровых частот. Вроде бы большое количество, но на деле какой-то высокой активности в этой теме пока не наблюдается. Да, в США в миллиметрах есть немало кейсов оказания услуг 5G FWA, в Китае в Пекине China Unicom запустил показательную сеть 5G Advanced с применением частот миллиметрового диапазона, которая показывает скорости 5 Гбит/с для абонентов (с очень небольшой площадью покрытия - несколько улиц), в Южной Корее операторы начали на первых порах активное развертывание 5G mmWave, но затем свернули эту активность, несмотря на риски отзыва лицензий на диапазон - это можно трактовать только как определенное разочарование на основе практического опыта. Действует оператор в Италии, он также оказывает услуги 5G mmWave FWA. В Японии первоначально регулятор потребовал от операторов постройки сетей 5G 26 ГГц со сплошным покрытием, но летом прошлого года пришло понимание, что это требование следует отменить, чтобы операторы могли сосредоточиться на экономичном развитии сетей, а не на попытках охватывать территорию или население.

Так что пока вряд ли можно на сегодня признать диапазон n258 ГГц приоритетным для развертывания 5G в России. Куда более полезным было бы выдать операторам сотовой связи частоты 700 МГц, если уж не говорить про 3.4-3.8 ГГц. Частоты n258 ГГц, впрочем, не помешают в ситуациях, когда нужно обеспечить высокую пропускную способность в какой-то конкретной точке, например, в концертном зале или на стадионе.

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теги: 5G пятое поколение mmWave n258 n257

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