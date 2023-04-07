Развитие сетей: МТС ищет поставщиков телеком-оборудования

07.04.2023, MForum.ru

Этой теме сегодня посвящена публикация Ведомостей, которые заметили запрос информации о поставки решений телеком-инфраструктуры на сайте компании: tenders.mts.ru

Запрос включает оборудование 2G, 3G, LTE, 5G, решения для планирования и оптимизации сети, ПО и лицензии, BSS, системы управления радиосетью, а также услуги по монтажу, ремонту и консалтингу.

Оборудование должно быть способно работать с диапазонами n78 (3.5) n79 (4.7) SA/NSA, в нелицензируемых диапазонах 2.4, 5, 6 SA, в миллиметровом диапазоне n258 (26 ГГц).

Поставщик должен иметь все необходимые разрешения на ввоз товара на территорию РФ, использование его в сетях ТФоП. Продукты должны быть сертифицированы.

Какие выводы можно сделать из этого запроса?

1. Оператору необходимо оборудование, как для поддержания работоспособности уже развернутой сети, так и для продолжения ее развития. Причем, как 4G, так и 5G. Ничего нового в этом нет. Понятно, что у операторов нет безграничных складов, на которых бы стояло такое оборудование, месяцами или годами ожидая своей установки. Запасы давно подъедены, нужны новые поставки.

2. Желание закупить оборудование 5G говорит нам о следующем.

2.1 Тендер адресован поставщикам российских решений, которые могут смогут предъявить необходимые сертификаты, выдать лицензии на ПО, предъявить разрешения на использование своего оборудования на сетях ТфОП. Маловероятно, особенно учитывая то, что речь идет также о "ввозе товара на территорию РФ".

2.2 Тендер адресован зарубежным производителям.

Анализируя этот вариант мы должны помнить, что в России действовало требование строить сети 5G только на российском оборудовании. Что-то изменилось?

В отношении оборудования 4G/3G/2G, операторы, которые заключили форвардные контракты с российскими производителями на закупку в будущем российских решений, получили право на продолжение развертывания зарубежных решений 2G-4G.

Таким образом этот вариант трактовки мне кажется более вероятным.

Приглядимся к нему внимательнее.

ОК, МТС получила право на установку на своих сетях оборудования 2G-4G зарубежных производителей. Но Nokia и Ericsson ушли с российского рынка и вряд ли смогут продолжать поставки. Остается Huawei, тендер адресован этому поставщику?

Мне могут напомнить, что в мире есть еще производители оборудования сотовой связи, скажем, из Индии или из Израиля. Но одно дело продолжать закупать то, что уже было в России сертифицировано, а другое - закупить что-то, что ранее не поставлялось. Нужно собрать уйму бумаг, провести тесты... это обычно занимает больше года. Такие работы были проведены и мы о них не знаем?

Отдельная тема - 5G.



В отношении этой технологии всегда говорилось, что в России нельзя строить сети 5G на импортном оборудовании. Могло ли что-то измениться? Я могу предположить разве что то, что операторам могли разрешить строить сети p5G на базе импортных решений.

Что еще можно сказать по теме. То, что операторы могут покупать решения не только у вендоров, но и у компаний, которые заняты таким бизнесом, как торговля б/у и восстановленным оборудованием. В мире происходит немало swap-ов, когда оборудование одного поставщика на целой сети в каком-то регионе или в целой стране заменяется на оборудование другого поставщика. При этом высвобождается иногда довольно много сравнительно нового оборудования, которое обычно продают сравнительно недорого.

Чем хорошо такое оборудование?



Тем, что оно может быть из разряда уже установленного на сети российского оператора. Такое оборудование удобно использовать, например, как ЗИП (запчасти). А может быть и не только...

В общем история далека от полностью прозрачной, но очевидно, что операторы, во-первых, стараются закупать оборудование для поддержания сетей работоспособными и даже для их развития, во-вторых, это, похоже, касается также подготовки к запуску сетей 5G или p5G.

Есть о чем подумать.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС развитие сетей тендеры пятое поколение конкурсы оборудование инфраструктуры

--