vRAN: SKT продвинулась в области виртуальных базовых станций

MForum.ru
21.11.2023,
Южнокорейский оператор SK Telecom (SKT) в сотрудничестве с Samsung, Ericsson, Nokia и Intel разработали и протестировали виртуальные базовые станции Open RAN, заявляя о росте вычислительной мощности и сниженном энергопотреблении. Об этом сообщает Mobile World Live.
Улучшений удалось добиться в ходе проведенных испытаний межвзаимодействия виртуальной базовой станции, оснащенной встроенным ускорителем, и решений Samsung и Ericsson, а также базовой станции с in-line ускорителем и решением Nokia в отдельной серии тестов.
SKT отметила, что основные технические трудности, замедляющие переход на виртуальные базовые станции open RAN, это необходимость добиться существенного роста пропускной способности и заметного снижения энергопотребления.
В ходе совместного с Intel теста виртуальной базовой станции, основанной на использовании ИИ, удалось добиться снижения энергопотребления виртуальной BS на 20%.
Как сообщает SKT, используемая технология позволяет прогнозировать структуру трафика и эффективно контролировать работу каждого ядра ЦП сервера виртуальной BS.
Технология Open RAN разделяет аппаратное и программное обеспечение оборудования сотовой связи, включая базовые станции, что позволяет устройствам разных производителей функционировать в составе одной системы за счет стандартизации интерфейсов между элементами системы.
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теги: vRAN виртуальные базовые станции OpenRAN оборудование инфраструктуры Virtual RAN
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