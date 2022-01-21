OpenRAN: Vodafone запустил первый сайт 5G OpenRAN

MForum.ru
21.01.2022,
Переход к OpenRAN при этом не будет быстрым или массовым. Оператор наметил запуск только 2500 таких сайтов (5G и 4G) да и то, лишь к 2027 году.
Vodafone является одной из компаний, которая активно поддерживает идеологию OpenRAN и развитие ее экосистемы, а также использует сайты OpenRAN в различных регионах UK. В декабре об общих стремлениях расширить поддержку экосистемы OpenRAN заявили правительство страны и ее операторы.
11 января 2022 года через инфраструктуру новой площадки в Бат был совершен первый видеозвонок министру цифровой инфраструктуры.
Какую инфраструктуру развернули на сайте:
Capgemeni Engineering и Keysight Technologies предоставили услуги по тестированию и интеграции в лаборатории Vodafone, что позволило добиться функциональной совместимости экосистем различных поставщиков.
Как ожидается, после того, как все технологии и решения различных вендоров будут проверены на совместимость с системой OpenRAN, внедрение таких решений станет намного более простой задачей.
Внедрение радио OpenRAN 4G и 5G компаний Samsung и NEC начнется с середины 2022 года. Поскольку тесты взаимосовместимости уже проведены в условиях лаборатории, ожидается, что подключение радиомодулей к существующей OpenRAN инфраструктуре будет возможно на принципах plug and play (включил и заработало).
пресс-релиз компании Vodafone, англ.
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теги: телеком Vodafone OpenRAN Open RAN пятое поколение Объединенное Королевство
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