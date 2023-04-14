5G: В России официально завершилось создание первой отечественной базовой станции 5G

14.04.2023, MForum.ru

Речь о проекте Сколтеха, который поддерживал Фонд НТИ. Разработка программно-аппаратного комплекса заняла 3 года. На проект потрачено 474 млн рублей, из которых 300 млн рублей - государственный грант.

В рамках разработки до конца 2023 года планируется выпустить... 100 базовых станций 5G. Несколько изделий уже собраны и сейчас тестируются в пилотных сетях, в том числе, в московском метро, в составе частных сетей для производственных или добывающих предприятий. Под капотом отечественной базовой станции - далеко не только российские компоненты, на текущий момент создание такого оборудования на российской элементной базе вряд ли было бы возможно и экономически целесообразно. Разработано соответствующее ПО. Дальнейшее производство отечественных базовых станций 5G OpenRAN, его масштабирование, зависит от заказов операторов связи.

Разработчики из Сколтеха утверждают, что решение соответствует стандартам 3GPP и OpenRAN. Поддерживаются такие сервисы, как SA / NSA; eMBB, сегментация сети, VoNR, ViNR.

Разработчики говорят об экспортном потенциале своей разработке. Любопытно, с учетом нынешней геополитической обстановки. Действительно ли есть хоть какие-то шансы на хоть сколько то масштабные поставки за рубеж российского решения 5G? Пока что я в этом отношении останусь скептиком. Впрочем, сейчас более актуальна ситуация с использованием этой разработки в нашей стране.

Как заверяют разработчики, Сколтехом были разработаны национальные стандарты OpenRAN, которые пока что не утверждены Росстандартом, но весьма вероятно, будут утверждены.

Быстрого развития 5G в России, по-прежнему вряд ли можно ожидать. Во-всяком случае, сколтеховскую разработку пока что собираются продолжать тестировать в рамках пилотных зон, которые будут разворачиваться в этом и следующем году.

Частоты и проблемы

Всякий раз, когда речь заходит о разработках "железа" (и софта) 5G в России, следует вспоминать и о частотах - эта проблема в нашей стране более существенная, чем "железячная".

Решение 5G разработки Сколтеха ориентировано на диапазон 4,4-4,99 ГГц (n79), которому в нашей стране пока что прочат судьбу "основного" диапазона 5G. Диапазон 4.8-4.99 ГГц все еще остается диапазоном "только для пилотного использования", к тому же есть проблемы с его приграничным использованием, которые могут затруднить развитие отечественного 5G. Диапазон 4,4-4,8 ГГц для 5G в России пока вообще не открыт.

Ширина полос 200 МГц - этого мало для 4 операторов связи, потенциал возможностей 5G с полосами менее 100 МГц на оператора - не раскрыть. Нужно хотя бы по 100 МГц на оператора в этом диапазоне, лучше по 200 МГц.

Кроме того, есть проблема с трансграничным использованием частот 4-5 ГГц, может оказаться сложно или невозможно использовать их, скажем, в Санкт-Петербурге, Калининграде и на прилегающих к границам территориях, особенно что касается запада и северо-запада.

Сколько и каких частот нужно для проекта 5G в России?

Чтобы максимально раскрыть потенциал сетей 5G, их следует развернуть в нескольких основных диапазонах:

🔹 Слой до 1 ГГц (например, 600, 700 МГц, 800 МГц) - сигнал распространяется далеко, такая сеть очень хорошо подойдет до M2M, обеспечения сплошного покрытия, обеспечения сигнала внутри помещений и в малонаселенных местностях.

🔹 Слой 2-4 ГГц позволит сравнительно бюджетным способом построить покрытие 5G, близкое к сплошному.

🔹 Слой 4-5 ГГц - даст возможность нарастить пропускную способность в мегаполисах, расположенных во внутренней части России. Покрытие в этом слое можно строить не сплошным, если построен слой 2-4 ГГц.

🔹 Слой mmWave или 5G "для богатых" - обеспечит средние скорости в сотни Мбит/с на пользователя, позволит получить в беспроводной сети качество пользовательского опыта на уровне сети фиксированного доступа. Сплошное покрытие в этом диапазоне целесообразно строить только в мегаполисах и, возможно, на каких-то отдельных территориях, - стадионах, ТЦ, БЦ, производствах, где особенно востребован высокий объем трафика.

Насколько готова Россия к такому сценарию развертывания 5G?

Пока что слабо, частот под 5G практически нет, особенно что касается диапазонов ниже 4ГГц.

"Железо" также не беспроблемно.

Сейчас, как я уже отмечал, под корпусом "отечественной 5G" вы найдете немало компонентов, произведенных, в том числе, в странах, которые предложено считать недружественными. Пока речь идет о нескольких сотнях базовых станций, добыть соответствующие импортные компоненты несложно. Когда речь пойдет о сотнях тысяч базовых станций, ситуация может усложниться. Возможно придется несколько раз перепроектировать железо под ту или иную компонентную базу. Отечественные компоненты необходимого уровня могут появиться еще не скоро.

Будут ли проблемы с масштабированием выпуска, если операторы захотят массово закупать базовые станции отечественного производства?

Прогнозировать сложно, но в целом каких-то принципиальных проблем нет. Есть негативный исторический опыт, который говорит о том, что в России трудно осуществляется переход от разработок к крупносерийному производству. С другой стороны, в нашей стране выросло контрактное производство электроники, которое в целом, при хорошей проработке спецификаций и ТЗ и доступности компонентной базы, может выпускать даже достаточно сложные изделия вполне внушительными объемами. И все же может оказаться, что российское оборудование будет стоить существенно дороже импортного - это означает, что за услуги связи нам придется платить больше, чем сейчас.

Сколько нужно железа?

Количество базовых станций 5G, необходимых для создания покрытия в миллионниках и столице России зависит от частот, которые будут доступны для 5G. Очень грубо - для создания одного слоя 5G (использующего один частотный диапазон), достаточно будет порядка 130 тысяч базовых станций 5G на оператора. Такие сети в теории могут быть построены в ближайшие 7-10 лет, если вдруг получится решить хотя бы основные их перечисленных выше проблем.

Где мы сейчас?

И все же, нельзя не отметить, что сделан еще один шажок к 5G в России. Впрочем, что касается железа, то запустить 5G на импортных решениях российские операторы могли бы и несколько лет тому назад, если бы им только дали разрешение на это и частоты. Так что в каком-то смысле мы по-прежнему в той же стартовой точке... в точке ожидания решения властей о массовом развертывании сетей 5G в нашей стране.



2017 год. 5G в Москве, билайн, Лужники



2019. 5G в Москве, Tele2. Тверская улица

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теги: пятое поколение 5G Сколтех отечественные базовые станции разработки

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