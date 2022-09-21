Open RAN: Qualcomm тестирует продукты Open RAN

21.09.2022, MForum.ru

Qualcomm сообщает, что операторы и OEM-производители тестируют пару продуктов Open RAN, что означает подготовку к их коммерческой готовности во второй половине 2023 года.

Джерардо Джаретта, старший директор и глава инфраструктурного бизнеса Qualcomm, заявил, что компания решила войти в бизнес Open RAN в сегменте открытой и виртуализированной RAN.

Qualcomm разработал ускоритель X100 5G RAN и платформу QRU100 5G RAN. Переход к Open RAN призван упростить и снизить стоимость развертывания 5G, а также стимулировать модернизацию сети.

Джаретта сказал, что некоторые клиенты начали испытания этой техники еще в июле 2022.

Плата Qualcomm X100 5G RAN Accelerator Card позволяет развернуть облачную виртуализированную сеть, разгружая центральный процессор сервера от ресурсоемкой обработки основной полосы частот 5G. Плата совместима с рядом наборов разделения основной полосы частот и работает на частотах mmWave и ниже 6 ГГц. В Qualcomm подчеркнули, что обновляемая архитектура позволит поддерживать продукт в актуальном состоянии с учетом вновь принимаемых спецификаций 3GPP.

Платформа Qualcomm QRU100 5G RAN была создана для улучшения характеристик радиосвязи, для чего она обладает высокой мощностью и большой пропускной способностью. В частности, платформа поддерживает Massive MIMO. Среди других функциональностей можно отметить возможность использования RAN несколькими операторами, поддержку DSS, цифрового формирования луча, технологий 64T64R, 32T32R и non-Massive MIMO.

В число компаний, тестирующих решения Qualcomm входят, в частности, NEC, Mavenir и Fujitsu.

Конечно, то, что в Qualcomm созданы такие продукты, еще не означает, что они окажутся востребованными, поскольку еще только предстоит выяснить, как они себя покажут на реальной сети. Тем не менее, выход на рынок сетевого оборудования Open RAN такой компании как Qualcomm с ее опытом разработки микропроцессоров, чипсетов и модемов, это признак того, что индустрия все более серьезно относится к теме Open RAN и готова в ней все более активно участвовать.

Источник: mobileworldlive.com

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK

теги: телеком пятое поколение OpenRAN Qualcomm