Open RAN: Qualcomm тестирует продукты Open RAN

MForum.ru
21.09.2022,
Qualcomm сообщает, что операторы и OEM-производители тестируют пару продуктов Open RAN, что означает подготовку к их коммерческой готовности во второй половине 2023 года.
Джерардо Джаретта, старший директор и глава инфраструктурного бизнеса Qualcomm, заявил, что компания решила войти в бизнес Open RAN в сегменте открытой и виртуализированной RAN.
Qualcomm разработал ускоритель X100 5G RAN и платформу QRU100 5G RAN. Переход к Open RAN призван упростить и снизить стоимость развертывания 5G, а также стимулировать модернизацию сети.
Джаретта сказал, что некоторые клиенты начали испытания этой техники еще в июле 2022.
Плата Qualcomm X100 5G RAN Accelerator Card позволяет развернуть облачную виртуализированную сеть, разгружая центральный процессор сервера от ресурсоемкой обработки основной полосы частот 5G. Плата совместима с рядом наборов разделения основной полосы частот и работает на частотах mmWave и ниже 6 ГГц. В Qualcomm подчеркнули, что обновляемая архитектура позволит поддерживать продукт в актуальном состоянии с учетом вновь принимаемых спецификаций 3GPP.
Платформа Qualcomm QRU100 5G RAN была создана для улучшения характеристик радиосвязи, для чего она обладает высокой мощностью и большой пропускной способностью. В частности, платформа поддерживает Massive MIMO. Среди других функциональностей можно отметить возможность использования RAN несколькими операторами, поддержку DSS, цифрового формирования луча, технологий 64T64R, 32T32R и non-Massive MIMO.
В число компаний, тестирующих решения Qualcomm входят, в частности, NEC, Mavenir и Fujitsu.
Конечно, то, что в Qualcomm созданы такие продукты, еще не означает, что они окажутся востребованными, поскольку еще только предстоит выяснить, как они себя покажут на реальной сети. Тем не менее, выход на рынок сетевого оборудования Open RAN такой компании как Qualcomm с ее опытом разработки микропроцессоров, чипсетов и модемов, это признак того, что индустрия все более серьезно относится к теме Open RAN и готова в ней все более активно участвовать.
Источник: mobileworldlive.com
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK
теги: телеком пятое поколение OpenRAN Qualcomm
Публикации по теме:
23.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон рассказывает о развитии сети 4G/LTE в Хабаровском крае / MForum.ru
22.09. [Новости компаний] 5G: Микран сообщает о переносе начала серийного выпуска оборудования 5G на 2023 год / MForum.ru
21.09. [Новости компаний] 5G: Доходы телекома от фиксированной беспроводной связи 5G стремительно растут / MForum.ru
16.09. [Новости компаний] 5G: Ericsson представила радио решение 5G с высокой энергоэффективностью / MForum.ru
15.09. [Новости компаний] 5G: USCellular расширяет сеть mmWave и представляет безлимитный домашний интернет / MForum.ru
29.09. [Новинки] Анонсы: Honor X6 – бюджетный смартфон для ЮАР / MForum.ru
28.09. [Новинки] Слухи: Motorola Moto G72 замечен на рендерах / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Civi 2 со сдвоенной фронтальной камерой представлен официально / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 30S – недорогой смартфон с подъэкранной камерой / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova Neo 5G представлен официально / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Gigaset GX6 – защищённый смартфон «Сделано в Германии» / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y16 - Helio P35 SoC и АКБ 5000 мАч за 12499 рупий / MForum.ru
22.09. [Новинки] Слухи: Анонс Xiaomi Civi 2 состоится 27 сентября / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Vivo X80 Lite 5G с 64 Мп камерой и Dimensity 900 представлен официально / MForum.ru
21.09. [Новинки] Слухи: Vivo X90 Pro+ c 1" сенсором камеры представят в декабре / MForum.ru
21.09. [Новинки] Слухи: Изображения складного смартфона Vivo X Fold+ появились в сети / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: POCO M5s появился в России / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6D и 6D Ultimate базируются на чипах MediaTek / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Moto E22 и E22i представлены официально / MForum.ru
16.09. Анонсы: Представлен Honor X40 со «звёздным кольцом полнолуния» / MForum.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Представлен раскладной смартфон Vertu Ayxta Fold 3 / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Vivo V25 с 50 Мп сэлфи-камерой / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи OPPO Reno 7 / MForum.ru
14.09. [Новинки] Анонсы: В Индии Realme C30s оценили в 7499 рупий / MForum.ru
14.09. [Новинки] Анонсы: Amazon Kindle 2022 – дисплей 300ppi, 16 Гб памяти и до 6 недель автономности / MForum.ru