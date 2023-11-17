Open RAN: Mavenir и Nokia завершили тест на совместимость

MForum.ru
17.11.2023,
Провайдер услуг спутниковой связи Viasat заключил партнерское соглашение с поставщиком услуг наземных сетей (NTC) Skylo Technologies, чтобы запустить то, что по утверждению компаний, станет глобальной сетью с прямым подключением к устройствам 3GPP Release 17. Об этом сообщает Mobile World Live.
CBRS RU Mavenir и baseband Nokia AirScale проверялась на предмет взаимосовместимости, в частности, проверялась 4-компонентная агрегация несущих в спектре TDD и FDD в сети 5G SA.
В Mavenir уверены, что сильной стороной решения компании является, прежде всего, его мобильное ядро и стеки RAN.
Тест Mavenir-Nokia интересен в том числе и потому, что ранее такие вендоры, как Ericsson и Nokia, сформировавшиеся на основе проприетарных решений, избегали публичных тестов с компаниями, которые представляют решения Open RAN. Так что впору говорить о некоторой смене курса компанией Nokia. Впрочем она и ранее заявляла о том, что будет заниматься в том числе и решениями Open RAN и, как видим, эти заявления подтверждаются, в том числе, фактом этого теста.
Nokia заявляет, что на сегодня интегрировала свое решение DU уже с четырьмя провайдерами O-RU, среди которых, в частности, Fujitsu, причем не в рамках теста, а в рамках коммерческого развертывания сети для Deutsche Telekom.
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теги: спутниковая связь OpenRAN Mavenir Nokia
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