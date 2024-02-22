Open RAN: Vodafone продолжает расширять масштабы перехода к Open RAN с запуском в Румынии

22.02.2024, MForum.ru

Группа Vodafone - пионер масштабных экспериментов в области Open RAN в Европе. Впрочем, уже можно с уверенностью говорить о переходе от тестов к полномасштабным коммерческим внедрениям этого подхода. После начала коммерческих внедрений Open RAN в Великобритании, Vodafone начал коммерческое развертывание Open RAN в 20 городах Румынии, сообщают источники. Тесты Open RAN на сетях оператора идут еще в ряде стран Европы. В Румынии коммерческому развертыванию также предшествовали тесты технологии.

Решения поставляет Samsung Electronics, поставляя радиомодули 2G, 4G, 5G и бейсбенды, а также ПО RAN multi-RAT. Сервера - Dell Technologies, ПО - Wind River. Радиомодули трехдиапазонные, работают с частотами 700 МГц, 800 МГц и 900 МГц.

Vodafone возлагает немалые надежды на потенциал архитектуры Open RAN, поскольку в теории, операторы смогут сократить расходы за счет отсутствия "строгого ошейника" одного или двух глобальных вендоров, поскольку оператор сети Open RAN получит куда больший выбор решений радиоподсистемы и выбор ПО для управления этой подсистемой. Решения Open RAN внедрены уже на 2500 сайтах Vodafone в разных странах Европы, в основном - в Великобритании.

Vodafone утверждает, что европейские испытания и коммерческое развертывание Open RAN в Великобритании показали, что производительность решений Open RAN по большинству параметров была равна, либо происходила производительность устаревших проприетарных решений.

Обсуждая запуск, директор Vodafone по развитию сети Альберто Рипепи сказал: "По мере того, как новые технологии, такие как генеративный ИИ, укореняются в практику использования предприятий, в повседневное онлайн-взаимодействие, все более необходимы интеллектуальные сети, достаточно мощные, чтобы поддерживать такое взаимодействие. Сети Open RAN предназначены именно для этого". Я, признаться, не улавливаю особой связи между GenAI и Open RAN, но массовый уход от проприетарных решений к открытым стандартам и типовым интерфейсам на текущем витке развития прогнозируем и скорее всего неизбежен.

Обратим внимание на очередное упоминание Samsung в контексте Open RAN 4G/5G. Южнокорейцы не были готовы к выходу на глобальную орбиту со своими проприетарными решениями инфраструктуры, но растущий интерес операторов к Open RAN дает им серьезный шанс ворваться в конкуренцию решений для RAN.

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теги: OpenRAN Open RAN Румыния внедрения развертывания сетей Vodafone Samsung

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