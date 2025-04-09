Развитие сетей: МТС в Дагестане - установлены первые 8 отечественных БС в сельских населенных пунктах

MForum.ru

Развитие сетей: МТС в Дагестане - установлены первые 8 отечественных БС в сельских населенных пунктах

09.04.2025, MForum.ru

Речь идет о базовых станциях, произведенных дочерней компанией Иртея, по данным оператора они развернуты в Ахвахском, Ахтынском, Казбековском, Магарамкентском, Новолакском, Сулейман-Стальском, Тарумовском, Унцукульском районах. В зоне охвата LTE теперь еще более 30 тысяч жителей.

 

 

Оборудование установили в населенных пунктах с разной плотностью жителей, чтобы можно было оценить работу новых БС в условиях высокой и низкой нагрузки. Например, в селе Тад-Магитль живет около 600 человек, в райцентре Ахты - более 15 тысяч.

«Большинство базовых станций уже успешно внедрены в действующую сеть сотовой связи, в нескольких точках завершается наладка оборудования. В планах по всей стране до конца года установить еще 1000 отечественных базовых станций, несколько десятков из них будут запущены на сети в Дагестане. Это позволит нам не только развивать технологический суверенитет, но и расширять зону покрытия 4G для пользователей в регионе», – прокомментировала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

Особенность базовых станций Иртея - клаудизация радиоподсистемы, когда часть функционала БС обрабатывается в ЦОД. Это, а также поддержка концепции Open RAN, позволяет точечно внедрять БС компании в окружение оборудования других производителей.

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теги: республика Дагестан отечественные базовые станции МТС развитие сетей

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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