Развитие сетей: МТС в Астраханской области - оператор нарастил скорость мобильного интернета на автотрассе Р215 в сторону Махачкалы

MForum.ru
19.02.2025,
МТС сообщает о запуске ряда новых базовых станций на трассе Р 215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала. За счет строительства новых базовых станций, расширилось покрытие связью автодороги, выросли доступные проезжающим скорости доступа к интернету.
Новое телеком-оборудование МТС развернуто в Икрянинском районе Астраханской области, а также на 10 участках трассы в пригороде Махачкалы, в Бабаюртовском, Кизлярском и Тарумовском районах. На нескольких отрезках, например, севернее Кочубея возле ж/д станции Кутан и в селе Львовское-5 мобильный интернет появился впервые. В зоне улучшенной сети располагаются десятки заправок, придорожных гостиниц и кафе.
«Соседняя республика Дагестан – одно из самых популярных направлений у астраханцев для автопутешествий. Теперь на востребованной трассе Р 215, по которой пролегает маршрут в Дагестан, астраханские путешественники будут иметь доступ к интернету на комфортной высокой скорости. В дороге услуги связи являются базовой потребностью и зачастую гарантом безопасности», - отмечает директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.
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теги: МТС развитие сетей Астраханская область
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