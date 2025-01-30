Развитие сетей: МегаФон в Астраханской области - LTE появилось в Барановке и Костюбе

MForum.ru
30.01.2025,
Жители села Барановка и поселка Костюбе, почти 1200 человек, теперь могут воспользоваться сетью LTE оператора МегаФон.
Покрытие здесь было и раньше, но далеко не такое надежное - жителям приходилось довольствоваться сигналами, "добивающими" с соседних базовых станций. Вновь установленная БС разгрузила базовые станции соседей и обеспечила стабильный сигнал в этих населенных пунктах.
Пиковая скорость мобильного интернета в Костюбе достигает 120 Мбит/с, а в Барановке - 125 Мбит/с. При этом в Барановке LTE обеспечивает пока что только МегаФон.
«Год к году потребление трафика в сельских поселениях выросло в 1,8 раз, как показывает обезличенная статистика. При этом в регионе на абонентов в малых населенных пунктах приходится 45% общего расхода данных. Чтобы клиенты с комфортом загружали сервисы, которые для горожан обыденны, в 2024 году техническая служба оператора провела апгрейд сети, который коснулся сел и поселков Наримановского, Красноярского, Володарского, Камызякского и Приволжского районов», — рассказал Николай Макаров, директор МегаФона в Астраханской области.
Обеспечена поддержка голосовой связи в режиме VoLTE, ей можно воспользоваться, если ваш смартфон поддерживает вызовы по этой технологии.
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теги: МегаФон развитие сетей Астраханская область
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