Развитие сетей: МТС в Астраханской области: Оператор развернул гигабитную сеть домашнего интернета

MForum.ru
15.01.2025,
МТС построила сеть фиксированного интернета со скоростью до 1 Гбит/с в Ахтубинске – втором по численности населения городе Астраханской области. Благодаря развитию сети МТС, около 20 тысяч жителей Ахтубинска получили возможность подключить высокоскоростной домашний интернет.
Развитие сети ШПД проходило в несколько этапов, работы в разных районах Ахтубинска велись в течении 2024 года. Доступ к домашним сервисам МТС на скорости до 1 Гбит/с получили около 6000 семей, проживающих в многоквартирных домах по улице Агурина, Бахчиванджи, Буденного, Стогова, Черно-Иванова, Жуковского, Щербакова, им. Сталя Александровича Лаврентьева, Сталинградская, Рухлядко, переулке Строителей, а также в 1-м микрорайоне.
Технология FTTB обеспечивает скорость передачи данных до 1 Гбит/с, что позволяет абонентам легко справляться с задачами, требующими большого объема трафика.
«Строительство гигабитной сети фиксированного интернета для жителей Ахтубинска являлось одной из важных задач по развитию сети и цифровизации региона в 2024 году. Мы наблюдаем постоянный тренд на рост интернет-трафика среди пользователей в Астраханской области, также увеличивается и количество гаджетов, которыми в среднем одновременно пользуются в одной семье. К стандартному набору жителей региона из смартфонов, ноутбуков и телевизоров добавляется все больше умных устройств, которые также подключают к сети домашнего интернета. Чтобы жителям Ахтубинска не было «тесно» в сети, мы активно совершенствуем инфраструктуру связи и расширяем количество домов, которые могут подключить домашний интернет, скорости которого хватает на всех», - отмечает директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.
Ранее МТС обновила сеть мобильного интернета Ахтубинском районе. Строительство базовых станций в селах Ново-Николаевка, Болхуны, Пологое Займище, Удачное, Батаевка, Пироговка, Покровка позволило разгрузить имеющуюся сеть и дала возможность жителям Ахтубинского района с еще большим комфортом пользоваться интернетом и цифровыми сервисами.
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теги: МТС развитие сетей Астраханская область
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