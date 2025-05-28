Развитие сетей: МТС в Астраханской области - обновлено оборудование на 48 БС в Астрахани и пригородах

28.05.2025, MForum.ru

МТС модернизировала сеть LTE в Астрахани и пригородных населенных пунктах. Технические специалисты компании обновили оборудование на 48 БС, что позволило нарастить скорость мобильного интернета на 25% по данным компании.

В рамках модернизации, на ряде БС был запущен слой LTE 2100 - эти частоты ранее применялись для 3G. Это повысило пропускную способность сети и обеспечило более эффективное использование частот.

«С началом лета в Астраханскую область традиционно приезжает больше гостей, и сами жители активнее проводят время на дачах. Мы заранее подготовились к росту нагрузки на сеть в самых загруженных и популярных зонах — от центра Астрахани до дачных товариществ. Благодаря расширению частотного диапазона в городе и за его пределами доступен быстрый мобильный интернет», - отмечает директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

Работы по развитию сети LTE МТС в Астраханской области продолжатся в течение всего года.

Приоритетно развивается инфраструктура сети в местах с плотной застройкой, популярным туристическим направлениям и садовым товариществам.

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теги: развитие сетей Астраханская область МТС

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