Развитие сетей: МТС в Астраханской области - сеть 4G/LTE модернизировали в 7 селах Ахтубинского района

MForum.ru
04.12.2024,
МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры связи в 7 селах Ахтубинского района. Обновления сети могут заметить жители таких сел как Ново-Николаевка, Болхуны, Пологое Займище, Удачное, Батаевка, Пироговка, Покровка. Установка базовых станций позволила разгрузить сеть и улучшить показатели покрытия и средней скорости, доступной абонентам.
«За 2024 год мы обновили инфраструктуру связи в 74 селах Астраханской области, в каждом из которых проживает от 20 до 6000 человек. Благодаря модернизации сети скорость мобильного интернета выросла в среднем на 30%, в том числе и в населенных пунктах Ахтубинского района. Наши технические специалисты на достигнутом не останавливаются и продолжают развивать телеком-инфраструктуру на территории региона, чтобы жителям и гостям региона было еще комфортнее в сети МТС», - отмечает директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС развитие сетей Астраханская область
--
Публикации по теме:
26.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Астраханской области - в Енотаевском районе развернули обновленную сеть 4G / MForum.ru
23.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Астраханской области - расширена сеть LTE на главных городских пляжах Астрахани / MForum.ru
07.02. [Новости компаний] MVNO: СберМобайл для расширения абонентской базы и развития услуг выбрал МегаФон в качестве дополнительного инфраструктурного партнера / MForum.ru
20.11. [Новости компаний] Развитие сетей: Вымпелком ускорил сеть в Астраханской области - на 25% / MForum.ru
10.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС ускорил сеть LTE в Астрахани / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: Honor X9c Smart со 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
04.12. [Новинки] Слухи: Новый смартфон Nothing замечен в Geekbench / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor 300 Ultra с 50-мегапиксельным перископом и SD 8 Gen 3 / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Honor 300 и 300 Pro с портретными камерами 50 Мп представлены официально / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: Realme выпустит Neo7, смартфон среднего класса с фокусом на производительность и время автономной работы / MForum.ru
29.11. [Новинки] Анонсы: Vivo S20 и S20 Pro представлены официально / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Huawei Mate 70 Pro+ и 70 RS в титановом корпусе / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Redmi K80 Pro – смартфон с чипсетом Snapdragon 8 Elite за $500 / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Представителен Lava Yuva 4 с 50-мегапиксельной камерой и экраном 90 Гц / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Прочный смартфон Realme C75 представлен официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Oppo Pad 3 на базе MediaTek Dimensity 8350 представлен официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Reno 13 и Reno 13 Pro – первые смартфоны на базе Dimensity 8350 / MForum.ru
25.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y300 5G с 50-мегапиксельной основной камерой / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: Moto G 5G (2025) замечен на рендерах / MForum.ru
22.11. [Новинки] Слухи: Google отменила Pixel Tablet 2, а не Pixel Tablet 3 / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Nubia Z70 Ultra дебютирвал с SD 8 Elite и 35-миллиметровой основной камерой с переменной апертурой / MForum.ru
21.11. [Новинки] Анонсы: Oppo Find X8 и X8 Pro выходят на глобальный рынок / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Google отменяет Pixel Tablet 3 / MForum.ru
20.11. [Новинки] Слухи: Reno 13 и Reno 13 Pro замечены в Geekbench / MForum.ru
20.11. [Новинки] Слухи: Nubia Z70 Ultra с впечатляющей камерой представят 21 ноября / MForum.ru