Развитие сетей: МТС в Астраханской области - сеть 4G/LTE модернизировали в 7 селах Ахтубинского района

04.12.2024, MForum.ru

МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры связи в 7 селах Ахтубинского района. Обновления сети могут заметить жители таких сел как Ново-Николаевка, Болхуны, Пологое Займище, Удачное, Батаевка, Пироговка, Покровка. Установка базовых станций позволила разгрузить сеть и улучшить показатели покрытия и средней скорости, доступной абонентам.





«За 2024 год мы обновили инфраструктуру связи в 74 селах Астраханской области, в каждом из которых проживает от 20 до 6000 человек. Благодаря модернизации сети скорость мобильного интернета выросла в среднем на 30%, в том числе и в населенных пунктах Ахтубинского района. Наши технические специалисты на достигнутом не останавливаются и продолжают развивать телеком-инфраструктуру на территории региона, чтобы жителям и гостям региона было еще комфортнее в сети МТС», - отмечает директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

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теги: МТС развитие сетей Астраханская область

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