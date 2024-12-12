Развитие сетей: МТС в Астраханской области: сеть 4G/LTE развернули в 9 селах Красноярского района

12.12.2024, MForum.ru

МТС завершила очередной этап развития сетевой инфраструктуры на территории Астраханской области. Обновленную сеть 4G/LTE развернули в 9 селах Красноярского района. По данным оператора, скорость мобильного интернета выросла на 25%. Улучшения могут ощутить более 10 тысяч астраханцев.

Обновленную сеть развернули в селах Черемуха, Аксарайский, Бузан, Верхний Бузан, Кривой Бузан, Караозек, Досанг, Ясын-Сокан, Джанай, где в общей сложности живет около 10 тысяч астраханцев.

Доступные скорости мобильного интернета в Красноярском районе выросли на 25%, - сообщает оператор.





«В период новогодних праздников традиционно возрастает нагрузка на сеть. Наши инженеры активно модернизируют телеком-оборудование, чтобы жителям Красноярского района было еще комфортнее в сети МТС. За 2024 год мы уже обновили инфраструктуру связи в 74 селах Астраханской области, в каждом из которых проживает от 20 до 6000 человек», - отмечает директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

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теги: МТС развитие сетей Астраханская область

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