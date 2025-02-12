Развитие сетей: МТС в Дагестане - оператор развернул покрытие на трассе Кавказ

12.02.2025, MForum.ru

Новое телеком-оборудование появилось на участке трассы Кавказ от Хасавюрта до Дербента. Покрытие и скорость мобильного интернета выросли на автодороге, а также в придорожных кафе, гостиницах, магазинах и на автозаправках.

Новые сайты развернуты с использованием двух частотных диапазонов. Всего покрытие улучшено на 10 отрезках трассы - под Хасавюртом в селе Тотурбийкала, в Новом Чирюрте, Коркмаскале, Ленинкенте, Агачауле, в Новом Хушете, Избербаше, между Каякентом и Новокаякентом, в Джемикенте, Дагестанских огнях и Дербенте.

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теги: МТС Дагестан развитие сетей

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