Развитие сетей: МегаФон в Дагестане - модернизация оборудования прошла в Хасавюртовском районе

17.06.2025, MForum.ru

Около 100 тысяч абонентов, по данным компании, затронула проведенная модернизация оборудования более, чем в 20 населенных пунктов Хасавюртовского района. Доступные скорости мобильного интернета, как сообщает МегаФон, достигли до 80 Мбит/с. Рост трафика год к году - 18%. Основной расход трафика приходится на просмотр видеоконтента (до 40% приходится на хостинги видео и киноплатформы), а также на соцсети и слушание музыки.

"Наши специалисты "прокачали" оборудование не только в Хасавюрте, но и в малых населенных пунктах, таких как Кандаураул, Октябрьское, Акбулатюрт, Шагада. В некоторых из этих сел проживают не более двух тысяч человек. Современное оборудование, поддерживающее частотный диапазон 2100 МГц, позволяет клиентам использовать все цифровые сервисы наравне с крупными городами», — рассказал директор МегаФона в Дагестане Магомед Насруллаев.

Кроме того, на особо жарких территориях северо-запада Дагестана, где расположен Хасавюртовский район, обновили климатическое оборудование на базовых станциях. Модернизация позволила обеспечить стабильную связь, даже когда столбик термометра достигает отметок 35-40°C.

Обновление телеком-оборудования оценят и путешественники. Хасавюртовский район известен своими археологическими памятниками возрастом более тысячи лет, а также как культурно-ремесленный центр. Так, Сулевкент знаменит своим гончарным производством, Аксай — ажурными платками, а Куруш — коврами.

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теги: МегаФон республика Дагестан развитие сетей

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