Развитие сетей: МТС в Дагестане - отечественное радиооборудование появилось в селе Орта-Стал

MForum.ru
16.04.2025,
МТС сообщает о запуске отечественной БС Иртея в селе Орта-Стал Сулейман-Стальского района Дагестана.
По данным оператора, мобильный интернет LTE работает на территории всего населенного пункта, а также в популярных туристических местах. Например, возле недавно реконструированной территории отдыха «Родники Пуд баллах», возле столетнего дерева ореха. Это село привлекает гостей производством лимонада и традициям ковроткачества.
«В ближайших планах по развитию сети у нас еще несколько запусков оборудования для мобильного интернета в соседних селах – Ашага-Стал и Казмаляр, что позволит еще больше расширить покрытие. Кроме этого, есть планы по обновлению сети еще в нескольких десятках населенных пунктов Южного Дагестана», - прокомментировала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.
Подробностей об используемых частотах или доступных скоростях в сообщении оператора не приводится.
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теги: республика Дагестан отечественные базовые станции МТС развитие сетей
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