Отечественное оборудование: МТС запустит в опытную эксплуатацию на своей действующей сети 200 отечественных БС LTE производства Иртея до конца 2024 года

MForum.ru
23.12.2024,
МТС объявляет о вводе в опытную эксплуатацию на своей действующей сети в 37 регионах России 200 отечественных БС стандарта LTE, произведенных Иртея. В течение 2025 года МТС развернет еще 1000 базовых станций.
Это первый в РФ масштабный проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций отечественного производства.
К концу 2024 года МТС установит и запустит в опытно-коммерческую эксплуатацию большинство из 200 БС LTE 800 и LTE 1800 в 37 регионах. На Дальнем Востоке, Крайнем Севере, в Сибири, в европейской части России и на юге.
Оборудование разработано и произведено ООО Иртея, 50% этой компании принадлежат ПАО МТС. Архитектура основана на Open RAN и "клаудизации" радиоподсистемы, когда часть функционала базовой станции - это программы на серверах ЦОД оператора.
«Запуск в эфир базовых станций отечественного производства – огромный скачок вперед для всей телеком-отрасли страны и важное слагаемое технологического суверенитета России. Вместе с партнерами из «ИРТЕИ» и коллегами из отраслевых институтов мы прошли огромный путь – с начала разработки концепции до выпуска первой промышленной партии оборудования. Этот амбициозный проект удалось реализовать благодаря поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в рамках дорожной карты "Современные и перспективные сети мобильной связи", - заявил вице-президент по технике МТС Виктор Белов.
«Новое оборудование будет испытываться в реальных условиях в различных климатических зонах, с его работой ознакомится широкий круг специалистов МТС. В следующем году мы установим базовые станции Иртея еще на тысяче площадок по всей стране, в том числе в диапазонах 2100 МГц и 2600 МГц в местах с более плотной концентрацией пользователей», - добавил Виктор Белов.
«Ввод в эксплуатацию первой партии базовых станций Иртея – знаковый этап в развитии отрасли. Опыт использования оборудования на реальной сети позволит точнее определить дальнейшие работы для максимально полного удовлетворения потребностей МТС и других операторов. Ежедневно, анализируя огромные массивы данных с действующих станций, которые невозможно получить ни в одной лаборатории, мы совершенствуем наш продукт: устраняем детские болезни и добавляем востребованные заказчиками функции. Причем, помимо базовых станций LTE, уже выпускается оборудование для сетей 5G. Активное взаимодействие идет с операторским сообществом. Благодаря этому рассчитываем с 2026 года начать массовые поставки оборудования всем операторам», – сообщил генеральный директор Иртея Дмитрий Лаконцев.
Потребность федерального оператора сотовой связи в оборудовании базовых станций - порядка 20 тысяч БС в год, так что пока что речь идет об импортзамещении примерно 1% от этого количества, в 2025 году планируется рост до 5%.
Проблемы расширения выпуска отечественных БС связаны, в том числе, и с тем, что в основе базовой станции Иртея - в основном импортные компоненты, включая произведенные в США. Их получение в значительных количествах - не самая простая логистическая операция.
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теги: МТС отечественное оборудование Иртея
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