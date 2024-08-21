Развитие сетей: МТС в Хакасии - усилена сеть LTE в районе села Шира и поселка Жемчужный

21.08.2024, MForum.ru

МТС запустила новое телеком-оборудование в селе Шира и поселке Жемчужный. В зоне улучшенного покрытия - более 10 тысяч жителей Хакасии, а также туристы, которые отдыхают на озере Шира.

Телеком-оборудование МТС появилось в центральной части села Шира, а также в зоне пляжа и садовых товариществ Санаторное и Курортное поселка Жемчужный. Запуск новых базовых станций улучшил покрытие сети и качество услуг в районе перечисленных местностей.

Озеро Шира входит в топ рекреационных локаций Хакасии по данным МТС, с июня по август здесь фиксируется повышенный трафик, поскольку на отдых в эти места приезжают туристы из близлежащих регионов — Красноярского и Алтайского края, Кемеровской области. Озеро, название которого происходит от хакасского «сыра кӧл» — то есть «лекарственное озеро», привлекает сибиряков своими полезными грязями и минеральными водами. Известно, что одним из первых озеро описал путешественник Паллас, который более 250 лет назад высказал идею открытия здесь пансионатов для отдыха. Столетия спустя в окрестностях озера располагается более 80 баз и кемпингов, на берегу Шира вплоть до середины осени проходят оздоровительные и йога-туры, велопоходы и музыкальные фестивали.

«В этом году заметен тренд на повышение привлекательности рекреационных локаций республики среди туристов со всей Сибири. По данным МТС, в разгар этого летнего сезона количество отдыхающих абонентов на озере Белё, где мы также недавно усилили сеть, увеличилось на 50 % по сравнению с прошлым годом. Жители и гости республики всё чаще выбирают для отдыха рекреационные жемчужины Хакасии, поэтому мы планомерно проводим работы по улучшению качества сети как в популярных для путешественников местах, так и вдоль федеральных трасс», — рассказал исполняющий обязанности директора МТС в республике Хакасия Сергей Киселев.

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теги: МТС развитие сетей республика Хакасия республика

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