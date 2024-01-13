Open RAN: В США выделили миллионные субсидии компаниям, которые предоставят услуги тестирования решений Open RAN

MForum.ru
13.01.2024,
Субсидии NTIA (US Department of Commerce's National Telecommunications and Information Administration) получат компании EchoStar Dish Wireless и Viavi Solutions. В частности, EchoStar Dish Wireless получит грант на $50 млн, а Viavi Solution на $21,7 млн на 3 года. Субсидии предназначены для стимулирования открытого тестирования RAN.
Лабораторию ORCID в кампусе Dish Wireless в Шайенне, Вайоминг, поддержит ряд партнеров, включая Fujitsu, Mavenir и VMware (Broadcom), Analog Devices, Arm, Cisco, Dell Technologies, Intel, JMA Wireless, NVIDIA, Qualcomm и Samsung.
Viavi Solution располагает гибридной лабораторной инфраструктурой - физической и облачной. Компания готова предоставлять услуги по принципу «лаборатория как услуга» для тестирования решений Open RAN. Впрочем, здесь готовы предоставлять услуги и для тестирования проприетарных решений 5G.
Пользование такими лабораториями может привлекать операторов возможностью доступа к тестовому оборудованию и опытному персоналу, автоматизированным и стандартизованным процессам тестирования, библиотекам, что в теории дает возможность быстрого получения результатов.
NTIA кроме того выделила небольшие суммы, примерно по паре миллионов долларов Технологическому институту Вирджинии, Cirrus360, Северо-Восточному университету и Университету Райса на тестирование различных элементов Open RAN. Деньги небольшие, но непонятно, зачем их раскидывать по различным организациям - не будут же вендоры ездить по всем этим университетам со своими решениями, единые лаборатории выглядят более разумным решением. Возможно в университетах займутся не тестами, а разработками элементов систем тестирования решений OpenRAN, методик тестирования, которые затем могли бы брать на вооружение лаборатории, это выглядело бы для меня более логичной схемой.
В целом все это выглядит системной работой по доведению разработок Open RAN до коммерческого статуса.
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теги: OpenRAN США господдержка тестирование лаборатории
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