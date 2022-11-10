5G: Софт Сколтеха для 5G включили в Единый реестр российского ПО

MForum.ru
10.11.2022,
Программное обеспечение, разработанное Сколтехом для базовых станций 5G включено в Единый реестр российского ПО. Это важный этап на пути разработки собственного решения сотовой связи 5G в России.
Программное обеспечение Сколтеха включает в себя софт для централизованного (CU) и распределенного (DU) модулей базовой станции 5G. Это решение поддерживает открытые стандарты и сетевую архитектуру OpenRAN, что подразумевает возможность использования в единой сети модулей BS разных производителей. Поскольку решение поддерживает также стандарты 3GPP, это обеспечивает экспортный потенциал будущего российского решения 5G. Важная особенность решения Сколтех - его можно развернуть в том числе и на обычных серверах, доступных на рынке, что снижает зависимость операторов от поставщиков.
Гибкость ПО Сколтеха, по заверениям разработчиков, позволяет использовать его в решениях 5G, независимо от частотного диапазона, будь то 700 МГц, 800 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 2300 МГц, 3600 МГц, 4900 МГц.
Летом 2022 года Сколтех провел независимые испытания своего программного решения под контролем трех российских операторов сотовой связи. В этих испытаниях в сети 5G достигалась пиковая скорость передачи данных 1,4 Гбит/c. Использовалась полоса 100 МГц в диапазоне 4,8-4,99 ГГц.
В 5G лаборатории Сколтеха действуют базовые станции 5G на базе ПО, разработанного в Сколтехе. Базовые станции состоят из блоков, произведенных российскими компаниями (с активным использованием зарубежных компонентов).
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теги: телеком пятое поколение разработано в России ПО Сколтех Единый реестр российского ПО оборудование инфраструктуры
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