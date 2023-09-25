OpenRAN: Ericsson сделал большой шаг к Open-RAN

25.09.2023, MForum.ru

Ericsson взяла на себя обязательство обеспечить совместимость fronthaul подходу Open RAN всего портфеля решений облачных RAN и радиоголовок, начиная с 2024 года. Компания утверждает, что это демонстрирует ее стремление к лидерству в индустриализации решений Open RAN. Об этом сообщает MobileWorldLive.

Fronthaul - это интерфейс между радиостанцией и блоком обработки базовой станции (BBU). Открытый fronthaul - это интерфейс fronthaul, который основан на открытых стандартах и может быть реализован различными поставщиками.

Ericsson заявила, что работала вместе с отраслью в рамках O-RAN Alliance над созданием открытого fronthaul нового поколения, который справился бы с обеспечением масштабируемости и необходимого уровня производительности решений Open RAN.

Вендор развернул уже более 1 млн радио, готовых к следующему поколению fronthaul. С выпуском новых радиоплатформ в 2023 году Ericsson завершил формирование комплексного решения, готового к OpenRAN, включая решения Massive MIMO и выносных радиоголовок.

Компания также заявляет о лидерстве в области решений для промышленности за счет облачной виртуализации, открытого fronthaul и открытого управления программируемостью сети.

В Ericsson уверены, что следующей «большой революцией» в сетях мобильной связи станет внедрение открытых сетей на базе облака, что позволит перейти к полностью программируемым сетям мобильной связи. \\

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теги: OpenRAN Open RAN Ericsson fronhaul

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