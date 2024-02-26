Технологии сотовой связи: AT&T включил Ericsson Cloud RAN в коммерческой сети 5G

26.02.2024, MForum.ru

AT&T и Ericsson сегодня объявили о начале внедрения технологии Ericsson Cloud RAN в коммерческой сети 5G AT&T

На текущий момент у AT&T часть коммерческого трафика идет через сайты Cloud RAN - первые такие сайты расположены к югу от Далласа в Техасе. AT&T и Ericsson перенесли на инфраструктуру Cloud RAN одну полосу частот в диапазоне 3700 МГц.

Cloud RAN и виртуализация сети - важная основа для дальнейшего перехода к Open RAN, важная технологическая веха достигнута.

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теги: передовые технологии сотовой связи AT&T Ericsson внедрения Cloud RAN Open RAN

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