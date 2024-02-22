Технологии сотовой связи: В Vodafone убедились - USM действительно может повышать пропускную способность сети 5G вплоть до 50%

22.02.2024, MForum.ru

Очень интересные результаты тестирования и, в целом, интересная технология USM (Universal Spectrum Multiplier) компании Cohere Technologies для операторов, страдающих от нехватки частот. Полевые испытания технологии были проведены на сети Vodafone в испанском городе Сьюдад-Реаль. Использовалась полоса 10 МГц в диапазоне 2100 МГц. Как сообщается, программное обеспечение USM обеспечило выигрыш в использовании частот вплоть до 50% (в полтора раза).

В Cohere темой повышения эффективности использования частот сетями сотовой связи любого поколения занимаются уже далеко не первый год. Разработано масштабируемое ПО, совместимое со стандартами 3GPP. Программная платформа Cohere Universal Spectrum Multiplier интегрируется в RAN или используется из облака. Платформа справляется с рядом проблем, характерных для традиционных сетей сотовой связи, в частности, межсотовыми помехами, проблемами устаревания информации о состоянии канала, задержками при перемещении критически данных из RAN в облако.



Публичные тесты этой платформы начались в феврале 2020 года, когда компания демонстрировала возможности оператору Deutsche Telekom. Тогда было показано двукратное (100%) повышение эффективности использования частот и выигрыш в емкости сети без каких-либо изменений в железе: абонентских устройствах, трансиверах базовых станций или антеннах. В июне 2021 года Vodafone объявила о результатах лабораторных испытаний 5G Open RAN с использованием программного решения от Cohere Technologies в партнерстве с Intel, VMware и CapGemini Engineering.



Платформу универсального умножителя спектра Cohere можно интегрировать в распределенный блок (DU) сети радиодоступа (RAN), центральный блок (CU) или применять в качестве xApp в интеллектуальном контроллере RAN (RIC) в телекоммуникационном облаке или O-RAN. Программное обеспечение работает в сетях любого диапазона частот, с любой формой сигнала, на любой кремниевой платформе.



Приложение Universal Spectrum Multiplier xApp от Cohere проверено на ведущей в отрасли облачной телекоммуникационной платформе Intelligent Controller (RIC) сети радиодоступа VMware и использует архитектуру Intel FlexRAN.



В основе метода - анализ допплеровской задержки (Delay-Doppler), что позволяет вести непрерывную оценку канала и прогнозировать его в ближайшем будущем, что в свою очередь упрощает управление ортогональными лучами, обеспечивая существенное повышение производительности MU-MIMO.

Более наглядно суть подхода иллюстрирует видеоролик компании.

Мне не совсем понятно, почему этот метод еще не используется массово операторами, которые жалуются на нехватку частотного ресурса.

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теги: Universal Spectrum Multiplier Cohere Delay-Doppler повышение спектральной эффективности