Телеком: Экскурсия по стенду Ericsson на встрече Mobile360 Eurasia с Михаилом Филимончиком

MForum.ru
09.10.2019,
В рамках конференции GSMA Mobile360 Eurasia в Москве компания Ericsson представила стенд, демонстрирующий успехи вендора в области 5G. Вашему вниманию - репортаж со стенда, на мои вопросы отвечал Михаил Филимончик, директор центра инноваций Ericsson.
Олег Фаломкин, архитектор решений Ericsson (слева),
Михаил Филимончик, директор центра инноваций Ericsson (справа)
Первое, что замечал каждый, кто подходил к стенду Ericsson, это "стена" с картой мира. Светящимися точками на ней выделены страны, где действуют в режиме коммерческой доступности сети 5G, построенные на базе решений Ericsson.
На сегодняшний день это 19 сетей, рекордный показатель, обеспечивающий компании Ericsson место лидера по числу таких внедрений. Можно заметить, что это все четыре крупнейших оператора в США, есть интересный кейс в Корее, еще с апреля 2019 года. В этой стране к сетям 5G подключилось уже около 3 млн абонентов. В Европе очень активно работает Vodafon, запустивший сети 5G в ряде стран и другие операторы. Есть у Ericsson внедрение 5G и в Австралии - на сети Telstra.
Вторая "точка интереса", это стойка с оборудованием радиодоступа компании Ericsson.
Здесь можно посмотреть цифровой блок базовой станции семейства ERS (baseband 6318), который поддерживает 2G, 3G, 4G, 5G, выполненный в outdoor исполнении, то есть для внешнего размещения.
Выше на стойке смонтирован так называемый AIR, от Antenna Integrated Radio, то есть радиомодуль, совмещенный с антеннами MIMO 4x4 в едином корпусе (AIR 4455). Такой блок обычно подключают к цифровому блоку оптикой. Вместе эти два блока составляют современную базовую станцию, способную поддерживать различные технологии сотовой связи в различных частотных диапазонах.
Михаил Филимончик, директор центра инноваций Ericsson, демонстрирует решение AIR - интегрированные радио и антенный блок.
У Ericsson в линейке продуктов есть и другие блоки AIR, в том числе, с поддержкой Massive MIMO. Такие, например, поставляются оператору Tele2 - это решение AIR 5121, использованное для запуска пилотной зоны 5G этого оператора на Тверской. Этот блок работает частотном диапазона n257, то есть в миллиметровом диапазоне.
В московском Центре инноваций Ericsson можно посмотреть различные продукты линейки AIR, в том числе, как для midband (среднего диапазона), так и для миллиметровых волн. Все эти решения можно тестировать в рабочем режиме. Задержка распространения сигнала - около 9 мс.
Третья часть экспозиции - 3D-модель города, на которой внешним проектором формируется интерактивное изображение, позволяющее визуализировать зоны покрытия сот 4G и 5G, что позволяет на ней показывать, например, различные сценарии развертывания сетей 5G в условиях городской среды. (Прим. АБ. Об этом расскажу подробнее в отдельной публикации).
Также на стенде представлена зона AR (дополненной реальности), демонстрирующая различные сценарии использования технологии поверх сети 5G. Планшет с приложением AR при направлении его камеры на тот или иной реальный объект, показывает какую-то дополнительную информацию о вариантах применения 5G в будущем в различных сферах. Представленные сценарии можно использовать, например, на предприятиях легкой промышленности, при контроле качества изготовления машиностроительных деталей, мониторинге состояния газо- и нефтепроводов.
Технология 5G за счет минимальной задержки распространения сигнала, поскольку для многих сфер использования, например, автотранспортных, критичным является прежде всего, время отклика сети. Также 5G является технологией-разрешителем в ситуациях, когда речь идет о беспроводных сценариях и требуется пропускать большие объемы данных в единицу времени, например, при передаче видеопотоков в высоком разрешении с группы летающих беспилотников.
Небольшой видеоролик иллюстрирует, как выглядит взаимодействие в примере с приложением AR.
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На стенде Ericsson 08.10.2019 прошло подписание соглашения между компанией и ДИТ Правительства Москвы.
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теги: телеком Ericsson 5G решения инфраструктуры дополненная реальность пятое поколение репортаж Михаил Филимончик выставки
© Алексей Бойко,
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