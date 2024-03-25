5G SA. Технологии и тесты: Ericsson и du показали скорости загрузки 16,7 Гбит/с в сети 5G SA с агрегацией 10 несущих

MForum.ru
25.03.2024,
Ericsson и эмиратский оператор du протестировали агрегацию 10 несущих на сектор в действующей автономной сети 5G. Достигнута совокупная скорость в нисходящей линии связи - 16,7 Гбит/с. Агрегировалось 8 каналов в миллиметровом диапазоне частот и 2 канала в канале средних частот. Использовались, в частности, решения AIR 6419.
Реализация основана на применении автономной технологии 5G SA, NR-DC (New Radio-Dual Connectivity) и технологиях агрегации несущих.
Испытание демонстрирует возможности технологии 5G SA для оказания услуг фиксированного беспроводного доступа, поддержки возможностей AR/VR и облачных игр в ОАЭ.
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теги: пятое поколение агрегация частот Ericsson решения технологии NR-DC рекордные скорости 5G SA
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