5G SA. Технологии и тесты: Ericsson и du показали скорости загрузки 16,7 Гбит/с в сети 5G SA с агрегацией 10 несущих

25.03.2024, MForum.ru

Ericsson и эмиратский оператор du протестировали агрегацию 10 несущих на сектор в действующей автономной сети 5G. Достигнута совокупная скорость в нисходящей линии связи - 16,7 Гбит/с. Агрегировалось 8 каналов в миллиметровом диапазоне частот и 2 канала в канале средних частот. Использовались, в частности, решения AIR 6419.

Реализация основана на применении автономной технологии 5G SA, NR-DC (New Radio-Dual Connectivity) и технологиях агрегации несущих.

Испытание демонстрирует возможности технологии 5G SA для оказания услуг фиксированного беспроводного доступа, поддержки возможностей AR/VR и облачных игр в ОАЭ.

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теги: пятое поколение агрегация частот Ericsson решения технологии NR-DC рекордные скорости 5G SA

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