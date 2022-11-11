5G: Qualcomm показал рекордные 7 Гбит/c в сети 5G

MForum.ru
11.11.2022,
Конечно, это лабораторный тест, но с использованием коммерчески доступных решений - решений ZTE, Nokia Shanghai Bell и CICT Mobile. По брендам нетрудно понять, что речь идет о Китае.
Достигнутые скорости весьма впечатляют - DL 7.1 Гбит/с; UL - 2.1 Гбит/c и красивая задержка 3.6 мс. Какие использовались диапазон и полоса - данных нет, но вероятнее всего речь все же о миллиметровом диапазоне частот и об архитектуре 5G SA.
Для знатоков технологии 5G также добавлю, что в тесте возможностей загрузки из сети использовалась структура фрейма DDDSU, а для аплоада - DSUUU.
Понятно, что как обычно бывает с подобными тестами, все это еще достаточно далеко от реалий при пользовании коммерчески доступными смартфонами 5G. Но для успешного развития технологий и постоянного улучшения оборудования сетей сотовой связи и чипов для смартфонов 5G такие тесты безусловно необходимы. Также это должно показывать потенциальным покупателям американских технологий их превосходство над тем, что могут предоставить конкуренты.
Отметим для себя, что хотя в целом США пытается сдерживать технологическое развитие Китая, компания Qualcomm продолжает тесное взаимодействие с китайскими вендорами.
Источник: telecoms.com
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу Бойко о телеком ВКонтакте
теги: пятое поколение Qualcomm рекордные скорости
Публикации по теме:
19.09. [Новости компаний] Телеком: МТС показала на ВДНХ IoT в сети 5G. И рекордные скорости / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Leiсa Leitz Phone 2 с 1-дюймовым сенсором камеры представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Слухи: Стали известны характеристики Redmi 11A / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Подробности о Realme 10 Pro раскрыты China Telecom / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 10, получивший Helio G99 и 6.4" 90 Гц AMOLED-дисплей / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Смартфоны Honor 80 получат 160 Мп камеру / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 5G 2023 засветился на официальном сайте / MForum.ru
08.11. [Новинки] Слухи: Redmi A11 замечен в TENAA / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (1) появился в России / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Vivo X90 Pro+ с зарядкой 80 Вт сертифицирован 3C / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Vivo V27 получат процессоры MediaTek Dimensity / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Unihertz Jelly 2E – смартфон с 3-дюймовым дисплеем / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Раскладной телефон Nokia 2780 Flip представлен официально / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Pocket S представлен официально / MForum.ru
03.11. [Общество] Это интересно: Все больше покупателей смартфоны рассматривают именно как средство связи / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A17 появился на европейском рынке / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: IQOO 11 получит Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova Y61 – бюджетное пополнение семейства Nova / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты рендеры и спецификации OPPO A58 5G / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Nokia G60 скоро появится в продаже / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 12 5G – классика линейки Redmi Note / MForum.ru