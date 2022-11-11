5G: Qualcomm показал рекордные 7 Гбит/c в сети 5G

11.11.2022, MForum.ru

Конечно, это лабораторный тест, но с использованием коммерчески доступных решений - решений ZTE, Nokia Shanghai Bell и CICT Mobile. По брендам нетрудно понять, что речь идет о Китае.

Достигнутые скорости весьма впечатляют - DL 7.1 Гбит/с; UL - 2.1 Гбит/c и красивая задержка 3.6 мс. Какие использовались диапазон и полоса - данных нет, но вероятнее всего речь все же о миллиметровом диапазоне частот и об архитектуре 5G SA.

Для знатоков технологии 5G также добавлю, что в тесте возможностей загрузки из сети использовалась структура фрейма DDDSU, а для аплоада - DSUUU.

Понятно, что как обычно бывает с подобными тестами, все это еще достаточно далеко от реалий при пользовании коммерчески доступными смартфонами 5G. Но для успешного развития технологий и постоянного улучшения оборудования сетей сотовой связи и чипов для смартфонов 5G такие тесты безусловно необходимы. Также это должно показывать потенциальным покупателям американских технологий их превосходство над тем, что могут предоставить конкуренты.

Отметим для себя, что хотя в целом США пытается сдерживать технологическое развитие Китая, компания Qualcomm продолжает тесное взаимодействие с китайскими вендорами.

Источник: telecoms.com

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теги: пятое поколение Qualcomm рекордные скорости