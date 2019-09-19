Телеком: МТС показала на ВДНХ IoT в сети 5G. И рекордные скорости

19.09.2019, MForum.ru

МТС рассказала о своей пилотной зоне 5G на ВДНХ, а также о потенциале использования 5G в "умном городе". На вопросы автора отвечал директор по развитию московской сети МТС Евгений Лукьянчук.

Тестирование сетей 5G сегодня проходило с использованием оборудования, размещенного как раз на той опоре, фотки которой мы уже публиковали.

Опору автор фотографировал непосредственно в момент монтажа оборудования. Теперь оборудование работает. Давайте пройдемся по его конфигурации.



Это корневой сайт, на нем размещено оборудование LTE band 1 (2100 МГц) / band 3 (1800 МГц), 5G band 257, 5G band 79.



Если начать с самого верха опоры, то выше других стоит модуль 5G, включающий активную цифровую антенну 64T64R со встроенным радиомодулем, рассчитанные на работу в диапазоне band 257 / FR2. Оборудование работает в режиме in-band агрегации 4-х полос по 200 МГц каждая, то есть всего задействовано 800 МГц (!).

Второй сверху - модуль 5G, включающий радио и активную цифровую антенну 16T16R, рассчитанный на работу в диапазоне band 79 (4.4-5ГГц) FR1. Для тестирования 5G в этом диапазоне у МТС 190 МГц, но поскольку в 3GPP не предусмотрена полоса 90 МГц, решили ограничиться использованием 100 МГц, по крайней мере пока. В принципе, у МТС есть возможность поднять in-band агрегацию 100+80 МГц. То есть на каждой из двух базовых станций 5G band 79 задействовано по 100 МГц.



Сети 5G в FR1 и в FR2 не связаны. В частности, агрегация частот между ними не поддерживается. Учитывая, что смартфоны Mate 20x и Mate 30x не двухдиапазонные (не умеют FR1+FR2), агрегация ни для чего пока не нужна, хотя в перспективе потребность такая может возникнуть.



Третьим ярусом на "елке" стоят антенна (слева) и радиомодуль LTE (небольшой ящик справа, похожий на десктоп).

Эта базовая станция LTE работает с поддержкой якорного LTE band 1 (2100 МГц) и LTE band 3 (1800 МГц). Режим агрегации b1+b3 не поддерживается. Полосы небольшие - по 5 МГц в каждом из диапазонов. Этого более, чем достаточно, чтобы пропускать сигналы control plane cети 5G NSA. Аплинк и даунлинк идут только через 5G.



Два диапазона LTE понадобились потому, что одни терминалы нуждаются в агрегации LTE band 1 и 5G band 257, а другие - в агрегации b1+b79, либо b3 + b79.



Для того, чтобы пилотная зона не мешала работе коммерчески доступной сети LTE МТС на ВДНХ, ее сделали обособленной, с собственной пакетной корой. Благодаря этому аппараты с обычной SIM-картой МТС не пытаются "приконнектиться" к тестовой сетью МТС.



Всего на этой аллее МТС развернула пять таких сайтов. В зоне двух крайних поддерживается 5G в band 79, на всех пяти также 5G band 257. Антенна LTE стоит на одной крайней опоре, ее "дальнобойности" хватает, чтобы обеспечит управление для всех пяти сайтов 5G.



Что показали? Тест скорости сети 5G NSA, работающей в band 257 с полосой 4*200 МГц. Использовался смартфон Huawei Mate 30x 5G, который поддерживает работу в миллиметровом диапазоне частот FR2, в нашем случае, band 257. Частоты FR1 (sub6) этот аппарат не поддерживает, по крайней мере, та версия, которой располагает МТС. Возможно Huawei пустит в серию какие-то другие версии аппарата, например, с поддержкой FR1 и FR2. Но мы пока что таких не видели.

Результат рекордный: скорости - 3.7 Гбит/c, задержка 6 мс, но высокий процент потери пакетов - 7.1%.



Видеопруф:

Отмечу, что от теста к тесту результаты максимальной скорости "пляшут" на сотни Мбит/c. Тем не менее, 3.7 Гбит/c это результат, что называется, стабильно достижимый. Если сделать много тестов, то возможно в одном из них будут наблюдаться и еще чуть более высокие значения. Расстояние до радио 5G составляло десяток-другой метров, видимость была прямой.



Также можно было протестировать сеть 5G band 79. Для этого использовался коммерчески доступный в Китае смартфон Huawei Mate 20x 5G, который поддерживает диапазоны band 79 (4.4-4.99 ГГц), band 78 (3.4-3.8 ГГц) и band 77 (3.3-4.2 ГГц). Поддержки миллиметрового диапазона в этом смартфоне нет, по крайней мере, нет в той модели, которой располагает МТС.



Получились такие результаты заметров в тесте на улице - 1,235 Гбит/c DL и 109 UL. Задержка "пляшет" где-то от 10 мс и чуть ли не до 20 мс. Эти тесты проводились 10 сентября. Сегодня получить такие показатели во время моего недолгого визита не удалось, т.к. канал был занят четырьмя CPE band 79, которые использовались для демонстрации.



Тестовая зона 5G МТС на ВДНХ запущена совсем недавно, поэтому пока что инженеры компании "играются" с параметрией и аутентификацией пользователей. В ближайшей перспективе - проверка работы хендоверов в сети 5G band 79. Хендоверы в миллиметровом диапазоне теоретически готовы у Huawei, но реально с ними эксперименты начнутся позднее.



Резюме. МТС открыто показывает свое решение, не скрывая практически никаких деталей. Все можно смотреть, трогать, вопросы находят ответы. Задействованы понятные терминалы - CPE, смартфоны. Вполне очевидно, что технология и экосистема 5G если и не готовы к коммерческой эксплуатации уже сегодня, то наверняка позволят запускать 5G в ближайшие месяцы.



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Собственно, темой сегодняшней встречи с МТС была не столько демонстрация скоростей скачивания информации в сетях 5G, сколько куда более интересная тема возможностей, которые несет с собой тема 5G, в частности, применительно к смарт-городу.

Одно из направлений применения 5G в "умном городе" МТС проиллюстрировал многочисленными видео. У меня их, к сожалению, так и нет, хотя обещали прислать, но не прислали. Поэтому могу поделиться только вот таким слайдом из сегодняшней презентации компании.

Конечно для того, чтобы это начало воплощаться в жизнь, будь то МТС или его коллеги-конкуренты по рынку РФ, нужны, прежде всего, действия регулятора - от него требуется сделать, наконец, свою работу: предоставить операторам частоты 5G и затем не мешать строительству сетей 5G на конкурентной основе. И тогда российские операторы вне всяких сомнений в сжатые сроки повторят сравнительно успешную историю развертывания в России сетей нового поколения. Благо у них уже есть соответствующий опыт, как и у зарубежных вендоров решений инфраструктуры.

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теги: телеком МТС пятое поколение 5G пилотные зоны пилотная зона ВДНХ Москва