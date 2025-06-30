5G SA: Финский оператор 5G SA Elisa показал рекордные скорости загрузки данных в тестах с Ericsson и MediaTek

MForum.ru
30.06.2025,
Заявляется, что скорости загрузки данных достигли 8 Гбит/с в действующей сети 5G SA. Утверждается, что это рекордное значение для Европы. Об этом сообщает Telecoms.
Такой результат был достигнут с агрегацией одновременно 6 компонентов несущих в нисходящей линии связи и NR-DC с 12 компонентами.
Откуда взялось столько компонентов (полос) частот?
Были задействованы все частотные полосы, которые использует сеть 5G SA Elisa, а также частотные компоненты, которые использует сеть 4G/LTE компании.
В качестве абонентского использовалось устройство на базе модема MediaTek M90 5G (не сообщается, тестовое или коммерческое).
Ранее американская T-Mobile заявляла о скоростях выше 6 Гбит/с в годе испытаний с использованием 6 компонентов спектра в диапазонах ниже 6 ГГц на базе решения Nokia RAN и нового модема Qualcomm в некоммерческом устройстве.
Все это замечательные эксперименты, но насколько они близки к коммерческим кейсам? Весьма вероятно, что массовых абонентов соответствующие сетевые возможности, если и коснутся, то будет это не скоро. А вот для B2B клиентов, при необходимости, многокомпонентная агрегация частот с достижением гигабитных скоростей может быть доступна.
Elisa развернула сеть 5G SA в Финляндии в марте 2024 года на базе решения Ericsson. К тому моменту сеть 5G оператора обеспечивала покрытие для более, чем 90% от населения страны.
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теги: Финляндия 5G SA пятое поколение рекорды
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