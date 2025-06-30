5G SA: Финский оператор 5G SA Elisa показал рекордные скорости загрузки данных в тестах с Ericsson и MediaTek

30.06.2025, MForum.ru

Заявляется, что скорости загрузки данных достигли 8 Гбит/с в действующей сети 5G SA. Утверждается, что это рекордное значение для Европы. Об этом сообщает Telecoms.

Такой результат был достигнут с агрегацией одновременно 6 компонентов несущих в нисходящей линии связи и NR-DC с 12 компонентами.

Откуда взялось столько компонентов (полос) частот?

Были задействованы все частотные полосы, которые использует сеть 5G SA Elisa, а также частотные компоненты, которые использует сеть 4G/LTE компании.

В качестве абонентского использовалось устройство на базе модема MediaTek M90 5G (не сообщается, тестовое или коммерческое).

Ранее американская T-Mobile заявляла о скоростях выше 6 Гбит/с в годе испытаний с использованием 6 компонентов спектра в диапазонах ниже 6 ГГц на базе решения Nokia RAN и нового модема Qualcomm в некоммерческом устройстве.

Все это замечательные эксперименты, но насколько они близки к коммерческим кейсам? Весьма вероятно, что массовых абонентов соответствующие сетевые возможности, если и коснутся, то будет это не скоро. А вот для B2B клиентов, при необходимости, многокомпонентная агрегация частот с достижением гигабитных скоростей может быть доступна.

Elisa развернула сеть 5G SA в Финляндии в марте 2024 года на базе решения Ericsson. К тому моменту сеть 5G оператора обеспечивала покрытие для более, чем 90% от населения страны.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: Финляндия 5G SA пятое поколение рекорды

--