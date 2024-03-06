5G. indoor: Optus начнет развертывание в Австралии системы Radio Dot для улучшения indoor покрытия 5G

MForum.ru
06.03.2024,
Optus ранее провел тестирование системы Ericsson Radio Dot в лабораторных условиях, а теперь будет вести установки этого решения в Новом Южном Уэльсе.
Решение Radio Dot будет обеспечивать покрытие 5G в помещениях с использованием частот 3.5 ГГц. Интересная особенность - оборудование способно рабаотать в полосах частот всех операторов 5G, и может работать в мультиоператорском режиме, что в теории позволит Optus разделить расходы на развертывание с другими операторами.
В Optus говорят, что развертывание indoor-решений Radio Dot позволит компании улучшить поддержку частных и корпоративных клиентов в части предоставления им услуг 5G с высокой пропускной способностью.
Ericsson выпускает решение Radio Dot System вот уже более 10 лет. В России его в свое время собирался устанавливать МТС. Устройство имеет компактные размеры и весит всего 300 грамм. Установка одной соты занимает буквально 4 минуты. Ericsson Radio Dot - это решение, которое используется более, чем 125 операторами в более, чем 70 странах. Решение поддерживает, в частности, 4х4 MIMO, мультидиапазонность, агрегацию несущих, 256 QAM в FR1. Ничего подобного в России пока что нет, не слышал и о разработке таких устройств.
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теги: 5G пятое поколение indoor Австралия Ericsson Radio Dot
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