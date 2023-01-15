B2B / 5G: Нейтральные хосты для indoor от Ericsson и Proptivity

MForum.ru
15.01.2023,
Ericsson, как вендор решений для операторов сотовой связи, в представлениях не нуждается, Proptivity - дочерняя компания некой Stronghold Group, занимающейся управлением имуществом. Компании совместно предлагают новое решение 5G для помещений. Интересная особенность - технейтральность решения.
В основе идеи - не так чтобы уж очень новое решение Multi Operator Dot от Ericsson. Малые базовые станции Radio Dot в едином корпусе - Mutli Dot Enclosure для использования в помещениях подключаются к фирменной гигабитной сети фиксированного интернет-доступа Proptivity. Получается то, что участники проекта называют технейтральной сетью Gigabit 5G.
Ericsson Mutli Dot Enclosure
Если обычно для улучшения или обеспечения покрытия в помещениях использовали фемтосоты, подключенные к одному конкретному оператору, то на этот раз идея в том, что пользоваться услугами сети Gigabit 5G смогут все пользователи, независимо от того, услугами какого из операторов связи они пользуются. Так что в этом плане, проект больше похож на DAS. А точнее на гибрид DAS и фемтосот.
В подходе Ericsson Multi-Operator Dot один оператор управляет системой, а другие имеют возможность также подключаться к ней и работать каждый на своих частотах, аналогично тому, как это реализовано в распределенных антенных системах (DAS), например на стадионах или в торговых центрах. Архитектура решения позволяет использовать одну систему от одного до четырех операторов одновременно.
Ericsson Radio Dot - это решение, которое используется более, чем 120 операторами в более, чем 70 странах. Решение поддерживает, в частности, 4х4 MIMO, мультидиапазонность, агрегацию несущих, 256 QAM в FR1. А вот решение Multi-Operator Dot внедрят впервые в Европе, в Швеции развертывание сетей Gigabit 5G начнут в крупных зданиях с конца 2023 года. Даже странно, учитывая то, что решение Multi Operator Dot представлено Ericsson еще в 2017 году. Как видим, идее пришлось вызревать еще несколько лет.
Российским операторам стоит взять на заметку. Или российским разработчикам...
по материалам: enterpriseiotinsights.com
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теги: 5G indoor технейтральность RadioDot Radio Dot Multi-Operator Dot 5G B2B
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