Пресс-релизы: Ericsson представляет три новых решения в области малых сот

MForum.ru

Пресс-релизы: Ericsson представляет три новых решения в области малых сот

05.09.2017, MForum.ru

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Компания Ericsson (NASDAQ: ERIC) представила три новых масштабируемых решения в области малых сот: Multi-Operator Dot и Multi-Dot Enclosure для indoor-сетей и Strand-Mount Unit для создания outdoor-покрытия. Эти решения обеспечивают качественное покрытие сотовой связи и высокую пропускную способность на этапе подготовки к запуску сетей 5G и приложений для интернета вещей (IoT).

Multi-Operator Dot – это система Radio Dot, предназначенная для совместного использования несколькими операторами. При этом один оператор управляет системой, а другие имеют возможность работать на своих частотах, аналогично тому, как это реализовано в распределенных антенных системах (DAS). Такая архитектура позволяет использовать одну систему четырем операторам одновременно. Этот подход сочетает преимущества DAS с производительностью, гибкостью и экономической эффективностью системы Radio Dot System.

Multi-Dot Enclosure состоит из нескольких традиционных малых сот Radio Dot, размещенных в одном корпусе, внешний вид которого не портит вид здания. Это устройство походит для использования несколькими операторами, что позволяет сэкономить при создании сети в зданиях, владельцы которых взымают плату в зависимости от объема установленного оборудования.

Малые соты Strand-Mount Unit

Strand-Mount Unit – новое устройство от Ericsson, позволяющее размещать оборудование на различных кабелях и подвесах. Оно улучшает outdoor-покрытие на существующей сети, поскольку малые соты крепятся к коаксиальным, оптоволоконным и электрическим кабелям. Данное решение не требует выделенного места для установки и может использования как одним, так и нескольким операторами одновременно. Одно такое устройство обеспечивает поддержку четырех микро- радиомодулей. Все перечисленные характеристики обеспечивают экономическую эффективность решения.

В настоящее время сформировалась большая потребность в оборудовании малых сот. По данным TechPro Research, 75% компаний уже позволяют своим сотрудникам приносить в офис собственные устройства или планируют сделать это в ближайшем будущем. Однако, по оценке Ericsson ConsumerLab, 90% времени эти пользователи проводят внутри зданий, а 60% из них при этом недовольны качеством сотового indoor-покрытия.

Одновременно с этой тенденцией идет подготовка к запуску сетей 5G и создание сценариев использования IoT – все это играет важное значение при планировании сетей. Уже сейчас на рынок выходят новые игроки, которым требуется качественное покрытие внутри зданий, и операторам необходимо принимать во внимание этот фактор при развертывании сетей.

«Мы разработали масштабируемые продукты семейства малых сот, обеспечивающие текущие потребности наших клиентов и учитывающие требования, которые будут актуальны при запуске 5G и массовом распространении IoT. Использование Multi-Operator Dot и Multi-Dot Enclosure улучшает качество пользовательского опыта владельцев смартфонов и IoT-устройств. В свою очередь, Strand-Mount Unit позволит создать необходимое для 5G плотное покрытие в тех местах, где раньше это было невозможно», - говорит глава подразделения сетевой инфраструктуры компании Ericsson Нишант Батра (Nishant Batra).

«Развитие мобильной связи меняет подход к использованию принадлежащих нам устройств, внедрению технологий пятого поколения и развертыванию малых сот в сетях связи. Мультиоператорские решения будут играть ключевую роль в развитии рынка малых сот и возможных сценариев их развертывания. Новые решения Ericsson отражают происходящие в отрасли изменения и позволяют операторам обеспечить необходимое покрытие в самых разных условиях», - говорит управляющий директор компании Марк Лоунштейн (Mark Lowenstein).

Со всеми представленными решениями можно будет ознакомиться на конгрессе Mobile World Congress Americas, который пройдет с 12 по 14 сентября 2017 года, а приобрести их можно будет в 2018 году.

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