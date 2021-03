Конспекты: Будущее беспроводных технологий: взгляд Qualcomm. Часть 2

18.03.2021, MForum.ru

Компания Keysight Technologies провела форум "5G в России: как создается сеть и новая инфраструктура", который состоялся 17 марта 2021 года в оффлайн и онлайн форматах. В рамках форума с интересным обзорным докладом выступил представитель компании Qualcomm Игорь Харлашкин, вторую часть конспекта его выступления предлагаю вашему вниманию.

Решения Wi-Fi

Переходя к следующему тренду, хочу напомнить о прогрессе в области Wi-Fi.

Изменения, с которыми мы сталкиваемся в результате пандемии влияют на то, как мы работаем. В частности, с применением подходящих современных технологий работа может быть удобна и продуктивна не только в офисе, но и дома. Но для этого нам безусловно нужен высокоскоростной беспроводной широкополосный доступ. Он критически важен для работы из дома. Фиксированный беспроводный доступ поверх 5G может обеспечить существенную помощь в решении этой задачи.

С точки зрения Wi-Fi очень важно отслеживать и внедрять функциональности нового поколения. В частности это актуально для улучшения аплинка, для получения более высоких скоростей за счет использования технологии Multi-User MIMO. Еще расскажу об этом подробнее.

Третья важная составляющая нового Wi-Fi - доступный для этой технологии частотный ресурс должен постоянно расти с тем, чтобы избежать перегрузок, неизбежных без такого наращивания доступных частот. В этом плане важно появление нового, третьего нелицензируемого диапазона частот в рамках Wi-Fi 6E.

Реализация фиксированной беспроводной связи, за счет комбинации 5G и Wi-Fi 6 позволяет обеспечивать качественный пользовательский опыт. 5G и Wi-Fi 6 это комплиментарные технологии.

Аналитические агентства обещают нам, что четверть трафика данных всех мобильных операторов связи к концу 2025 года будет приходиться на обеспечение фиксированного беспроводного доступа.

Что происходит в отношении Wi-Fi 6 в России? Стандарт разрешен регулятором осенью 2020 года. Если говорить о продвижении Wi-Fi 6 в мире, то 50% всех новых устройств Wi-Fi в мире в 2022 году будут поддерживать Wi-Fi 6. А в 2024 году устройства Wi-Fi 6 станут de facto стандартом.

С точки зрения конечного терминального оборудования решения Wi-Fi 6 уж существуют, Qualcomm предлагает линейку Qualcomm Fast Connect. Наша актуальная флагманская платформа Snapdragon 865 поддерживает Qualcomm FastConnect 6800 с функционалом до 1 Гбит/с. Также поддерживается OFDMA не только в даунлинке, но и в аплинке, поддерживается 8-поточное MU-MIMO в аплинке, модуляция 1024 QAM в диапазонах 2.4ГГц и 5ГГц.

Сейчас в Москве, в России, активно рекламируется смартфон Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Pro - хороший пример доступности Wi-Fi 6 и на конечном оборудовании. И конечно есть целый ряд других смартфонов с аналогичным функционалом.

График демонстрирует, как развивается Wi-Fi 6. Как я уже отмечал, с 2020 года эта технология разрешена в России и ее доля на рынке постепенно увеличивается. Также хочу подчеркнуть, что есть также Wi-Fi 6E (extended - расширенный), технология, которая использует третий частотный диапазон, 6ГГц.

Его появление - также важный тренд, на который следует обратить внимание. К имеющимся в наших устройствах нелицензируемым частотам 2.4ГГц и 5ГГц добавляется также еще один диапазон - 6ГГц. Он и вынесен в аббревиатуру Wi-Fi 6E.

Благодаря появлению Wi-Fi 6E можно существенно увеличить число непересекающихся каналов. Wi-Fi 6E - это один из путей решения "проблемы городов", когда в многоквартирных домах многие сталкиваются с недостаточно качественной работой Wi-Fi из-за нехватки свободных каналов.

Платформа поддержки Wi-Fi 6E есть и для конечных устройств. Это Qualcomm FastConnect 6900 / Qualcomm FastConnect 6700. Это, прежде всего, способ обеспечить новую емкость, это поддержка MU-MIMO, что позволяет нескольким конечным абонентам, например, одновременно что-то стримить на одну и ту же точку доступа. Новый алгоритм OFDMA, заимствованный из LTE, обеспечивает более эффективное использование радиоресурса, чем в традиционном Wi-Fi.

Устройства, поддерживающие стандарт Wi-Fi 6E, могут обеспечивать пиковые скорости вплоть до 3.6 Гбит/c и снижение задержек распространения сигнала.

Важный подтренд в области Wi-Fi, это также появление Mesh сетей, ячеистых сетей, позволяющих решать задачу обеспечения Wi-Fi покрытия во всем доме. Это важная задача, которую приходится решать не только в условиях квартиры, но и в офисах. Для реализации таких сетей применяется роуминговый функционал. С приходом Wi-Fi 6E третий диапазон используется не только для доступа к конечным условиям, но также в качестве транспорта между точками доступа. Благодаря этому освобождается радиоресурс для конечных устройств в диапазонах 2.4ГГц и 5ГГц.

У Qualcomm есть полный портфель E2E решений Wi-Fi 6/6E, обеспечивающий качественный пользовательский опыт. И для индивидуальных абонентских устройств и для, например, гостиничных или офисных решений, для концертных организаций.

Наше флагманское решение, это платформа Qualcomm networking pro 1610, способная обеспечивать пиковые скорости более 10 Гбит/c на точку доступа. Это 16 потоков (4х4, 8х8, 4х4 во всех трех диапазонах), это возможность подключения до 2 тысяч пользователей одновременно. Это практически “беспроводный провод”.

Всегда подключенные PC

Следующий тренд, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это тренд в области мобильных компьютеров.

Компьютеры становятся всегда подключенными к сети, всегда готовыми к работе. Это главный посыл.

В линейке Qualcomm Snapdragon есть подлинейка Always On Always Connected PC для обеспечения постоянной подключенности мобильных компьютеров. Эти продукты обеспечивают поддержку операционной системы Windows на базе платформы Snapdragon. Она появилась у нас несколько лет назад и с тех пор с каждым годом совершенствуется, обеспечивая высокие скорости подключения не только к сетям 4G/LTE, но и к сетям 5G. Это SoC (система на кристалле), оптимизированная для персональных компьютеров, с интегрированным модемом.

Портфель решений активно расширяется. Вы можете видеть на слайде, что для базе нашего решения Always On выпускается уже много различных конечных устройств. В том числе и флагманские продукты, пригодные для офисного использования, с поддержкой 5G, включающей поддержку mmWave, то есть с поддержкой высоких скоростей, характерных для 5G в диапазоне миллиметровых волн. Есть решения для сетей 4G/LTE, есть те, что ориентированы исключительно на Wi-Fi подключения.

Линейка платформ для обеспечения подключенности для мобильных компьютеров, представленная на слайде, открывается флагманской платформой 8cx, в нее входит также 8c и базовая платформа 7c.

Здесь показано как развивается мобильность в индустрии персональных компьютеров. Важно отметить, что многое здесь относится к категории “сделано впервые”, например, первый компьютер с гигабитным подключением к LTE, это и возможность многодневной автономной работы без подзаряда, это и первые мобильные компьютеры, способные подключаться к сети 5G.

Особенно хочется выделить такое достижение, как первая платформа на базе техпроцесса 7нм, Здесь работают те преимущества мобильных технологий, которыми мы располагаем по части решений для смартфонов, прежде всего, архитектура ARM.

Мы постепенно переносим соответствующий функционал в чипы, предназначенные для мобильных вычислительных устройств. ARM, это прежде всего, высокая энергоэффективность, это возможность интеграции модемов LTE и 5G в единую систему на кристалле.

Решения C-V2X

Последний тренд, на который я сегодня хотел бы обратить ваше внимание, это появление и активное распространение в мире технологии C-V2X. Мы часто слышим об автономном вождении, C-V2X немного не об этом, это про безопасность водителя, безопасность транспортного средства на дороге в целом.

Данная технология, в частности, предусматривает координацию намерений между транспортными средствами. Здесь может быть реализовано техническое зрение, что позволяет подключить транспортное средство к инфраструктуре, и даже пешеходов подключить, и затем оптимизировать движение автомобиля по дороге, сделав его более безопасным.

Стандарт C-V2X быстро развивается во всем мире.

Совмещенные придорожные модули (RSU) + малые соты 5G могут обеспечить множество различных возможностей. В частности, нейтральный хост может управлять комбинированным радиоблоком/RSU - совместно с другими операторами сотовой связи и дорожными операторами.

Идет оптимизация интегрированного доступа mmWave и транзита трафика для упрощения развертывания соответствующей инфраструктуры.

Хочется отметить, что уже идет внедрение данного стандарта в США. В 2020 году FCC выделила 20 МГц под C-V2X в диапазоне 5.9 ГГц.

Активное внедрение стандарта проходит также в Китае. И в Европе, в Италии, буквально месяц тому назад появился опытный участок трассы длиной 80 км для испытаний C-V2X.

--

Итак, мы обсудили 5 основных трендов рынка мобильной связи.

Спасибо за внимание!

К первой части

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.

теги: телеком конспекты Qualcomm 5G пятое поколение C-V2X Wi-Fi 6E тренды mmWave