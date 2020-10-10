Open RAN: В ABI Research обещают серьезный рост Open RAN к 2026 году

MForum.ru
10.10.2020,
Аналитики ABI Research прогнозируют, что к 2026 году капитальные затраты операторов на приобретение радиоблоков Open RAN достигнут $47,4 млрд.
Ожидается, что $40,7 млрд будут вложены в наружные сети общего пользования, включая макросоты и малые соты, а объемы поставок достигнут 9.9 млн штук. Оставшиеся $6.7 млрд могут быть потрачены на внутренние корпоративные сети, количество индор радио в этом сегменте достигнет 29,4 млн.
Open RAN постепенно становится глобальным, у этого подхода есть поклонники в США - Dish; в Европе - Vodafone. Telefonica, Deutsche Telekom, Orange и Turkcell (и МТС?). В Японии это, конечно, Rakuten, которая уже заявила о запуске 5G Open RAN.
Open RAN неожиданно получил новый импульс в развитии из-за торговых войн, которые начали разрушать привычные цепочки поставок. Пандемия дополнительно усилила этот эффект. Open RAN, который в теории позволяет приобретать лучшие в классе технологии и аппаратные и программные компоненты, выбирая между десятками поставщиков, выглядит сейчас еще более привлекательно, чем ранее.
Источник: telecoms.com
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теги: Open RAN аналитика
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