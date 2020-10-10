Open RAN: В ABI Research обещают серьезный рост Open RAN к 2026 году

MForum.ru

Open RAN: В ABI Research обещают серьезный рост Open RAN к 2026 году

10.10.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Аналитики ABI Research прогнозируют, что к 2026 году капитальные затраты операторов на приобретение радиоблоков Open RAN достигнут $47,4 млрд.

Ожидается, что $40,7 млрд будут вложены в наружные сети общего пользования, включая макросоты и малые соты, а объемы поставок достигнут 9.9 млн штук. Оставшиеся $6.7 млрд могут быть потрачены на внутренние корпоративные сети, количество индор радио в этом сегменте достигнет 29,4 млн.

Open RAN постепенно становится глобальным, у этого подхода есть поклонники в США - Dish; в Европе - Vodafone. Telefonica, Deutsche Telekom, Orange и Turkcell (и МТС?). В Японии это, конечно, Rakuten, которая уже заявила о запуске 5G Open RAN.

Open RAN неожиданно получил новый импульс в развитии из-за торговых войн, которые начали разрушать привычные цепочки поставок. Пандемия дополнительно усилила этот эффект. Open RAN, который в теории позволяет приобретать лучшие в классе технологии и аппаратные и программные компоненты, выбирая между десятками поставщиков, выглядит сейчас еще более привлекательно, чем ранее.

Источник: telecoms.com

--

telegram ; facebook - подключайтесь

теги: Open RAN аналитика

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

18.09. [Новости компаний] Частные сети: МТС запустила выделенную сеть LTE на решении Nokia / MForum.ru

17.09. [Новости компаний] 5G: Telefonica и Rakuten договорились о сотрудничестве на почве Open RAN / MForum.ru

14.09. [Новости компаний] 5G: DISH выбрала Nokia поставщиком программного решения 5G ядра / MForum.ru

11.09. [Новости компаний] 5G: Huawei захватывает Москву / MForum.ru

09.09. [Новости компаний] Регулирование: Конспекты. Гульнара Хасьянова о перспективах рынка российского телеком-оборудования / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 14:39 GreyWolf-007 Тема: Samsung Note 8 - отключение кнопки Bixby
Добрый день. В интернете есть множество инструкций по отключению кнопки Bixby (Bixby Key) в телефонах Samsung. Если не говорить про сторонние программы (типа bxActions), то все эти инструкции ...
Вчера 12:23 algusev Тема: долго нге приходит SMS, перенаправка на голосовую почту
Добрый день! У меня телефон Huawei Y7 2017. Проблема в основном в том, что долго не приходят SMS с сайтов Фейсбук ГУГЛ и других с двухфакторной идентификацией. Перемогает перерегистрация в Сети с ...
07.10.2020 22:16 Liyaw Тема: Ищу для ребенка простой, но надежный смартфон
взяли своему сыну вот такой смартфон https://otzyvov.net/...html... недорогой, но все функции есть, летает и батарея мощная..вообщем класс!
30.09.2020 16:10 ak4964 Тема: Удаление незавершенных закачек
В памяти телефона мертвым грузом висят незавершенные закачки файлов от удаленных программ. В телефоне они скрыты и не отображаются. Их видно с компьютера, но нельзя удалить. Телефон Samsung galaxy ...
30.09.2020 05:39 Av83 Тема: Нужет андроид с 2 симками
Полноразмерных симок уже давно не выпкскают, как и смартфонов под них. Под бюджет 10тр вам хорошо подойдет ZTE Blade A7 (2020) 3/64GB, камера у него тройная, с автофокусом

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

09.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F41 представлен официально / MForum.ru

08.10. [Новинки] Анонсы: Realme 7i представлен официально / MForum.ru

08.10. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена планшета Samsung Galaxy Tab A7 / MForum.ru

08.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Fit 2 появился в России / MForum.ru

08.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 2.4 добрался до российского рынка / MForum.ru

07.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Poco X3 c 64 Мп камерой доступен в России / MForum.ru

07.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Y20 с АКБ 5000 мАч появился в России / MForum.ru

06.10. [Новинки] Анонсы: Coolpad Cool 12A – смартфон с 4 Гб ОЗУ за 569 юаней ($84) / MForum.ru

06.10. [Новинки] Анонсы: Poco C3 представлен официально / MForum.ru

05.10. [Новинки] Слухи: LG K92 5G – новый эксперимент LG Mobile / MForum.ru

05.10. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A42 5G – самый доступный 5G-смартфон от Samsung / MForum.ru

02.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 5 базируется на Snapdragon 765G / MForum.ru

02.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 4a 5G представлен официально / MForum.ru

02.10. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи смартфонов Oppo Reno 4 / MForum.ru

01.10. [Новинки] Анонсы: Moto G9 Plus появился в России / MForum.ru

29.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy F41 / MForum.ru

28.09. [Новинки] Анонсы: Huawei представила P Smart 2021 / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Watch представлены официально / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S20 FE представлен официально / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: Nokia 2.4 и Nokia 3.4 представлены официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: