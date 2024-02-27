Контракты: Nokia выиграла сделку с японским Rakuten Mobile и будет поставлять RAN линейки AirScale с поддержкой диапазона 700 МГц

27.02.2024, MForum.ru

Nokia поставит оборудование RAN из своей линейки AirScale, поддерживающее работу в диапазоне 700 МГц, чтобы расширить емкость и покрытие сети 4G общенациональной сети Rakuten Mobile в Японии. Это оборудование основано на проприетарных SoC ReefShark.

Rakuten Mobile развивает полностью виртуализированную облачную мобильную сеть Open RAN 4G/5G в Японии. Один из немногих пока примеров Open RAN сетей в мире. Выход оператора в диапазон 700 МГц обещает хорошее дополнение к существующим слоям сети 4G LTE, поскольку в этом диапазоне можно добиваться расширения покрытия сети, а также улучшения качества indoor покрытия. Частоты 700 МГц нередко называют "платиновым диапазоном", "золотым диапазоном" принято называть частоты 3.4-3.8 ГГц. Rakuten Mobile подала заявку на использование спектра 700 МГц и в октябре 2023 года компания получила одобрение от министра внутренних дел и коммуникаций правительства Японии - позитивный пример разумного регулирования. Rakuten Mobile намерен использовать существующие сайты для развертывания слоя LTE 700 МГц.

Заодно стороны договорились о том, что системный интегратор Rakuten Symphony будет поставлять решения AirScale RAN и услуги комплексной интеграции на отдельных рынках.

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Мне кажется несколько странным решение в 2024 году задействовать частоты 700 МГц для сети LTE, а не для сети 5G. Впрочем, в будущем, при необходимости, скорее всего можно будет переключить сайты LTE 700 МГц в режим 5G лишь модификацией ПО.

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теги: контракты Nokia Open RAN Япония Rakuten 700МГц

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