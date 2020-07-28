5G: Ericsson обеспечит US Cellular решениями 5G для миллиметровых диапазонов частот

28.07.2020, MForum.ru

Ericsson выступит поставщиком радиооборудования 5G миллиметрового диапазона для US Cellular.

Сеть 5G миллиметрового диапазона будет использоваться, как для массовых потребителей, так и для предприятий. Ericsson будет поставлять решение, способное поддерживать работу в диапазонах 24 ГГц, 28 ГГц и 39 ГГц, а также предоставлять сопутствующие услуги. Кроме того, Ericsson осуществит поставку решения 4G для диапазона CBRS.

В марте 2019 года US Cellular объявляла о выборе Ericsson и Nokia поставщиками решения 5G, в феврале 2020 года объявлялось также о выборе Samsung поставщиком решения 5G. Зачем оператору сразу три поставщика мне не ясно.

В марте 2020 года оператор запустил сеть 5G в диапазоне n71 (663-698 и 617-652), где у US Cellular есть возможность использования полосы 10-15 МГц. Это позволяет строить сеть 5G с обширным покрытием, но не дает воспользоваться многими преимуществами технологии 5G, которые наиболее ярко раскрываются только при использовании 5G в миллиметровом диапазоне частот и с большой полосой частот.

Оператор немедленно начинает развертывание сети 5G в миллиметровом диапазоне. Коммерческая доступность этой сети ожидается в 2021 году.

Список запущенных в мире сетей 5G можно посмотреть на MForum.

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