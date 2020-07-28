5G: Ericsson обеспечит US Cellular решениями 5G для миллиметровых диапазонов частот

MForum.ru

5G: Ericsson обеспечит US Cellular решениями 5G для миллиметровых диапазонов частот

28.07.2020, MForum.ru

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Ericsson выступит поставщиком радиооборудования 5G миллиметрового диапазона для US Cellular.

Сеть 5G миллиметрового диапазона будет использоваться, как для массовых потребителей, так и для предприятий. Ericsson будет поставлять решение, способное поддерживать работу в диапазонах 24 ГГц, 28 ГГц и 39 ГГц, а также предоставлять сопутствующие услуги. Кроме того, Ericsson осуществит поставку решения 4G для диапазона CBRS.

В марте 2019 года US Cellular объявляла о выборе Ericsson и Nokia поставщиками решения 5G, в феврале 2020 года объявлялось также о выборе Samsung поставщиком решения 5G. Зачем оператору сразу три поставщика мне не ясно.

В марте 2020 года оператор запустил сеть 5G в диапазоне n71 (663-698 и 617-652), где у US Cellular есть возможность использования полосы 10-15 МГц. Это позволяет строить сеть 5G с обширным покрытием, но не дает воспользоваться многими преимуществами технологии 5G, которые наиболее ярко раскрываются только при использовании 5G в миллиметровом диапазоне частот и с большой полосой частот.

Оператор немедленно начинает развертывание сети 5G в миллиметровом диапазоне. Коммерческая доступность этой сети ожидается в 2021 году.

Список запущенных в мире сетей 5G можно посмотреть на MForum. 

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теги: США, 5G, пятое поколение, US Cellular, контракты, миллиметровый диапазон, 24ГГц, 28ГГц, 39ГГц Ericsson

© Алексей Бойко, MForum.ru

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