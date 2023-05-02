Анонсы: Флагманский Motorola Edge Plus (2023) оценен в $800

MForum.ru
02.05.2023,
В линейке Motorola для рынка США наконец появился флагман — Moto Edge+, который базируется на Snapdragon 8 Gen 2 и оснащен дисплеем с частотой обновления 165 Гц. Причем, эта новинка существенно дешевле Pixel 7 Pro, Galaxy S23 Ultra или iPhone 14 Pro Max.
Motorola Edge+ (2023), по-видимому, является глобальным Moto Edge 40 Pro с другим названием. Впрочем, это не просто ребрендинг. Новинка получила емкую батарею – 5100 мАч, что стало значительным улучшением по сравнению с АКБ 4600 мАч в Edge 40 Pro. В тоже время размеры двух телефонов идентичны, так что иная емкость АКБ в пресс-релизе может быть и ошибкой. Однако, если это правда, то Edge+ (2023) получил самую большую батарею среди всех флагманов Motorola.
Motorola Edge Plus (2023) поддерживает проводную зарядку мощностью 68 Вт (с зарядным устройством в комплекте) и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт с долей беспроводной мощности 5 Вт. Если говорить о Moto Edge 40 Pro, этот смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 125 Вт. Таким образом, есть все основания считать, что емкость АКБ новинки действительно выше.
Экран Moto Edge+ (2023) представляет собой 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 1080x2400 пикселей, регулируемой частотой обновления до 165 Гц и поддержкой HDR10+ и Dolby Vision. Также на передней панели находится 60-мегапиксельная селфи-камера с поддержкой видео 4K.
На задней панели находится настоящая флагманская камера. Основная камера на 50 МП с апертурой f/1.8 оснащена сенсором 1/1,55 дюйма и оптической стабилизацией изображения. Рядом с ним находится 2x12 Мп портретная камера f/1,6 и сенсором 1/2,93 дюйма. Последний модуль тыловой камеры представляет собой 50-мегапиксельный сенсор со сверхширокоугольной оптикой и диафрагмой f/2,2 при размере 1/2,76 дюйма и автофокусом, а также с возможностью макросъемки.
В основе аппаратной платформы Moto Edge+ (2023) лежит чипсет Snapdragon 8 Gen 2 с 8 ГБ оперативной памяти. Смартфон оснащается 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти. В программной части Motorola обещает три года обновлений ОС и четыре года обновлений безопасности.
Внешне Moto Edge+ (2023) также соответствует высоким стандартам. С обеих сторон Gorilla Glass Victus с алюминиевой рамкой между ними. В части защиты от воды и пыли новинка сертифицирована по классу IP68.
Motorola будет продавать разблокированный Moto Edge+ (2023) через Amazon, Best Buy и Motorola.com начиная с 25 мая. Он также доступен через Boost Mobile, Spectrum Mobile и Consumer Cellular, но не у популярных операторов связи в США. Стоимость начинается от отметки в 800 долларов.
© Антон Печеровый,
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