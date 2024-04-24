ПМР. Транкинг: МегаФон предложил транкинг поверх LTE - облачно или на серверах заказчика

MForum.ru

ПМР. Транкинг: МегаФон предложил транкинг поверх LTE - облачно или на серверах заказчика

24.04.2024, MForum.ru

Такая услуга является альтернативой классическому решению профессиональной радиосвязи для экстренных служб и компаний. В отличие от классических сценариев, облачные решения поверх LTE отличаются тем, что дают больший функционал - чего стоит, например, возможность определения геолокации и трансляции видео.

 

 

В России за предыдущие десятилетия накопился изрядный зоопарк решений. Когда-то были популярны iDEN от Motorola и различные решения APCO 25, затем повысилась доля решений TETRA и других стандартов, прежде всего, цифровых, типа DMR. В последние годы российский рынок массово "подсел" на решения Hytera.

Как сопоставить между собой классику и транкинг поверх LTE?

МегаФон разработал и предлагает свое решение совместно с компанией Триалинк (система RONET). Стороны занимаются разработкой ПО, его обслуживанием и техподдержкой. Решение PoC (PTT over Cellular) включает сервера и ПО, а также поставку заказчикам абонентских устройств с клавишей PTT (Push-to-Talk), нажатием которой можно вызывать отдельного абонента или группу.

Плюс решения поверх LTE - связь возможна в любом месте, где есть покрытие LTE. Если нужна связь где-то еще, специалисты МегаФон могут сформировать покрытие там, где это требуется.

Подключение возможно в двух форматах: либо заказчик приобретает устройства связи и размещает у себя сервера для транкинга, либо подключается к серверам оператора через облачные технологии МегаФона. При втором варианте заказчик экономит на установке дополнительного оборудования и его обслуживании, а весь трафик обрабатывается на мощностях МегаФона, который обеспечивает работу абонентских гаджетов. Возможна интеграция с уже работающими системами профессиональной радиосвязи прежних стандартов.

«Проведенные тесты показали, что по техническим характеристикам российское решение для транкинга не уступает иностранным. Помимо оперативной голосовой связи оно дает заказчику возможность в режиме реального времени отслеживать геолокацию всех участников системы, мгновенно передавать файлы и фото и даже транслировать видео в высоком разрешении – все это происходит на скорости до 300 Мбит/с и по защищенной мобильной сети», – поясняет директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

В общем и в целом, транкинговое решение поверх сети LTE на сегодня - удобное дело. Из минусов отмечу то, что обычно это дороже, чем покупка отдельного ПМР решения, но и функционал как правило намного шире, не говоря уже о несопоставимом покрытии сетей LTE.

Решение «Мегафона» и «Триалинка» может быть востребовано в промышленности и у правоохранительных органов. Заказчиками могут выступать частные охранные предприятия, службы спасения, службы на объектах нефтехимии, в добывающих отраслях – на месторождениях и на территории ГОКов; транспорт, ЖКХ и ЖКУ и т.п.

Рынок решений PoC (PTT over Cellular) - востребованный и быстро растущий, МегаФон выходит на него в правильный момент, когда уже преодолены основные болезни роста предыдущих лет.

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теги: PoC PTT push-to-talk транкинг облачные решения Триалинк МегаФон

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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